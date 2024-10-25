О саммите БРИКС в Казани было создано более 60 тыс. публикаций в СМИ

За время проведения саммита БРИКС в Казани в СМИ по всему миру появилось более 60 тыс. публикаций о событии. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил заместитель Премьер-министра РТ, руководитель аппарата Кабинета министров РТ Шамиль Гафаров.

«Более 60 тыс. сообщений в СМИ за весь период саммита БРИКС с общим потенциальным охватом 8,2 млрд человек. Можно сказать, все население земного шара. Весь мир узнал информацию о Татарстане и Казани», – рассказал он.

На саммит БРИКС в Казани были аккредитованы около 1,5 тыс. журналистов из 94 стран мира, добавил Гафаров.