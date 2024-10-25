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О саммите БРИКС в Казани было создано более 60 тыс. публикаций в СМИ
За время проведения саммита БРИКС в Казани в СМИ по всему миру появилось более 60 тыс. публикаций о событии. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил заместитель Премьер-министра РТ, руководитель аппарата Кабинета министров РТ Шамиль Гафаров.
«Более 60 тыс. сообщений в СМИ за весь период саммита БРИКС с общим потенциальным охватом 8,2 млрд человек. Можно сказать, все население земного шара. Весь мир узнал информацию о Татарстане и Казани», – рассказал он.
На саммит БРИКС в Казани были аккредитованы около 1,5 тыс. журналистов из 94 стран мира, добавил Гафаров.
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