«О родителях и семье»: боец СВО на встрече в Мензелинске сказал, о чем думает чаще всего

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

В гости к ученикам 9-го класса школы № 2 города Мензелинска пришел участник СВО. В отпуске боец решил навестить родную школу, пообщаться с подрастающим поколением.

Алик окончил данную школу 36 лет назад. У него есть семья, подрастают двое детей. Старшая дочь Лилия учится в магистратуре в КФУ, младшая Алия — ученица 9 класса этой школы. В мирной жизни Алик работал в «Татэнергосбыт». По профессии — инженер. Сегодня уже взрослый состоявшийся мужчина, защищает рубежи нашей Родины. На спецоперацию пошел добровольцем, так как не смог остаться в стороне. Он служит в ремонтной роте, где ремонтирует подбитую технику.

«Когда я рассказал своему отцу, что хочу пойти добровольцем на СВО, он не отговаривал меня. И произнес такую фразу: „Сынок, думай сам, я поддержу любое твое решение. Но скажу одно: свою страну надо защищать“. Считаю, что патриотизм нужно воспитывать со школьной скамьи», — убежден военнослужащий.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Гость рассказал девятиклассникам о себе, как он пошел добровольцем на СВО, о буднях участников спецоперации, своей работе на СВО. Поделился, что главная задача — как можно быстрее восстановить и вернуть технику в строй. Все работы проводятся в полевых условиях.

Старшеклассники с большим интересом слушали военного и задавали ему вопросы: «В каких условиях вы живете?» На что боец рассказал, что живут в окопах, которые они вырыли сами. «Страшно ли вам?», «Как часто думаете о доме?», «Чего в зоне боевых действий больше всего не хватает?».

«Там, вдалеке от родного дома, мы каждую минуту думаем о семье, родителях. Главное то, что появилось много боевых друзей. Здесь без взаимовыручки никак. Что бы ни случилось, товарищи всегда придут на помощь. Хочу поблагодарить вас за трогательные письма, они также придают нам силы», — рассказал боец.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Среди учеников была и дочь Алия. Она поделилась, что папа для нее Герой.

«Я очень скучаю по папе. Хочется проводить с ним все праздники, а особенно день рождения. Стараюсь учиться на хорошие отметки, чтобы порадовать его, и чтобы он гордился мной», — признается девочка.

Ученик 9-го класса Станислав Белянинов принимает активное участие в патриотической жизни школы, в прошлом году вместе со сверстниками маршировал на параде Победы на 9 Мая.

«Я рад встретиться с участником СВО. Из первых уст мы услышали о том, как живется и служится нашим бойцам. Не понаслышке знаю, что им там нелегко, и хочется верить, и надеяться, что в скором времени все вернутся домой живыми и здоровыми», — сказал молодой человек.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

В конце встречи боец пожелал ребятам любить родных, свою Родину, прилежно учиться, заниматься спортом и обязательно слушаться родителей и учителей. В свою очередь, ученики от души поблагодарили бойца за интересную встречу и вручили ему письма для солдат с пожеланиями скорейшей Победы.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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