news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 23 января 2026 09:21

О работе фонда «Защитники Отечества» расскажут в прямом эфире

Читайте нас в
Телеграм

Прямой эфир, посвященный работе фонда «Защитники Отечества», состоится 23 января в 10:00 в сообществе Правительства Татарстана.

В ходе трансляции руководитель татарстанского филиала фонда Гузель Удачина расскажет об изменениях в деятельности организации с момента ее создания, о новых инструментах поддержки, а также о том, с какими запросами чаще всего обращаются ветераны специальной военной операции и члены их семей.

Также в эфире затронут другие вопросы, связанные с работой фонда.

Прямая трансляция пройдет при поддержке Центра управления регионом Республики Татарстан.

#фонд Защитники Отечества
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Наиля Зиннатуллина вышла замуж за Тимура Нагуманова

Наиля Зиннатуллина вышла замуж за Тимура Нагуманова

22 января 2026
Алексей Песошин провел заседание Попечительского совета КНИТУ-КАИ

Алексей Песошин провел заседание Попечительского совета КНИТУ-КАИ

22 января 2026