О работе фонда «Защитники Отечества» расскажут в прямом эфире

Прямой эфир, посвященный работе фонда «Защитники Отечества», состоится 23 января в 10:00 в сообществе Правительства Татарстана.

В ходе трансляции руководитель татарстанского филиала фонда Гузель Удачина расскажет об изменениях в деятельности организации с момента ее создания, о новых инструментах поддержки, а также о том, с какими запросами чаще всего обращаются ветераны специальной военной операции и члены их семей.

Также в эфире затронут другие вопросы, связанные с работой фонда.

Прямая трансляция пройдет при поддержке Центра управления регионом Республики Татарстан.