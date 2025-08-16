О проходящем в Рыбной Слободе фестивале «Бистә шәле»: «Он нас радует и вдохновляет»

Фото: © Юлай Низаев / «Татар-информ»

III Республиканский фестиваль женского промысла «Бистә шәле» («Слободская шаль») собрал мастеров по вязанию пуховых шалей, фольклорные коллективы из многих районов Татарстана. Заведующая Новоарышской сельской библиотекой Рыбно-Слободского района Разиля Мухаметрахимова поделилась с корреспондентом «Татар-информа» впечатлениями от праздника, а также рассказала, как проходила подготовка к нему.

«Этот фестиваль нас радует, вдохновляет. С каждым годом желающих принять в нем участие становится все больше, и гостей на фестиваль тоже приезжает много. Подготовка к празднику у нас начинается за несколько месяцев. В этом году тоже с удовольствием ходили на репетиции в районный Дом культуры», – поделилась она.

Фото: © Юлай Низаев / «Татар-информ»

По словам Разили Мухаметрахимовой, к фестивалю мастерицы готовят свои лучше работы.

«Мы вяжем шали, а во время праздника организуем дефиле с этими образцами. Также мы совместно с организацией татарских женщин «Ак калфак» устраиваем «Аулак өй» – традиционные женские посиделки с рукоделием. Я уверена, что фестиваль «Бистә шәле» будет жить и дальше, развиваться», – сказала она.

III Республиканский фестиваль женского промысла «Бистә шәле» («Слободская шаль»), посвященный традиционному татарскому ремеслу, собрал мастеров, артистов и гостей со всей республики и из соседних регионов.

На празднике мастера соревновались в конкурсе «Креативная шаль», а также в конкурсах по прядению, наматыванию клубков и соединению каймы с основой. Хедлайнерами фестиваля стали знаменитые исполнители татарской эстрады Рафиль и Эльмира Залялиевы.

Фото: © Юлай Низаев / «Татар-информ»

Юлай Низаев