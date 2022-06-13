О правилах езды на электросамокате напомнили автоинспекторы гостям экстрим-парка в Казани

Праздник безопасности провели в экстрим-парке «Урам» автоинспекторы Казани совместно с представителями кикшеринговой компании Urent и Дирекцией парков и скверов Казани.

Как рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, основная цель мероприятия – напомнить взрослым и детям о необходимости неукоснительно следовать правилам дорожного движения во время вождения элеткросамоката.

На празднике для детей и взрослых прошли увлекательные конкурсы – гости парка смогли посоревноваться в управлении электросамокатом, пройдя на скорость «змейку». Участники и победители получили памятные призы и подарки.

Автоинспекторы в свою очередь напомнили всем о необходимости использовать защитную экипировку, которая поможет избежать травм, а также носить на одежде световозвращающие элементы.

«Госавтоинспекция обращается к лицам, использующим электросамокаты не перевозить других людей, отказаться на дороге от применения разных гаджетов, включая смартфоны. Ко всем остальным участникам дорожного движения следует проявлять уважение и вежливость», – отметил врио начальника отдела ГИБДД УМВД России по Казани Никита Жирнов.