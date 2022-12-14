О планах по развитию городской среды Татарстана расскажут в социальных сетях

В четверг, 15 декабря, директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина расскажет о развитии городской среды республики в завершающемся 2022 году и о планах на наступающий 2023 год.

Специалист выступит в программе #ТатарстанОнлайн. Прямой эфир будет организован в официальных сообществах Республики Татарстан в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на видеохостинге YouTube. Он начнется в 14 часов.

Речь пойдет, в частности, о том, какие парки и общественные пространства создали и обновили в Татарстане за 2022 год, как реализуется Стратегия развития Казанки и как составляется список объектов для работ.

При этом во время трансляции программы каждый пользователь соцсетей сможет задать интересующий его вопрос. На самые актуальные из них Наиля Зиннатуллина ответит в прямом эфире. На остальные пользователи получат ответ по завершении передачи.

Программа #ТатарстанОнлайн выходит в официальных сообществах Республики Татарстан с апреля 2020 года. В рамках этого проекта татарстанцы могут онлайн задать свои вопросы по актуальным проблемам гостям студии. В прямом эфире уже побывали 40 руководителей министерств и ведомств республики, депутатов Госсовета РТ и Госдумы РФ. В сентябре 2020 года на вопросы пользователей соцсетей ответил Президент Татарстана Рустам Минниханов, а в мае 2022-го — мэр Казани Ильсур Метшин.

Смотрите трансляцию в четверг, 15 декабря, в 14.00 по ссылкам:

https://vk.com/video-85877975_456243005,

https://ok.ru/live/5410572148406,

https://youtu.be/LGVpAqGQGZc.