О планах по развитию городской среды Татарстана расскажут в социальных сетях
В четверг, 15 декабря, директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина расскажет о развитии городской среды республики в завершающемся 2022 году и о планах на наступающий 2023 год.
Специалист выступит в программе #ТатарстанОнлайн. Прямой эфир будет организован в официальных сообществах Республики Татарстан в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на видеохостинге YouTube. Он начнется в 14 часов.
Речь пойдет, в частности, о том, какие парки и общественные пространства создали и обновили в Татарстане за 2022 год, как реализуется Стратегия развития Казанки и как составляется список объектов для работ.
При этом во время трансляции программы каждый пользователь соцсетей сможет задать интересующий его вопрос. На самые актуальные из них Наиля Зиннатуллина ответит в прямом эфире. На остальные пользователи получат ответ по завершении передачи.
Смотрите трансляцию в четверг, 15 декабря, в 14.00 по ссылкам:
https://vk.com/video-85877975_456243005,
https://ok.ru/live/5410572148406,
https://youtu.be/LGVpAqGQGZc.