О патриотизме и традициях казанским школьникам рассказали прокурор и казачий атаман

Прокурор Авиастроительного района Казани Ильдар Маликов и атаман регионального отделения «Казачество России» по РТ Владислав Храменков встретились со старшеклассниками из школы с углубленным изучением отдельных предметов №62, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Цель мероприятия – гражданско-патриотическое воспитание современной молодежи, формирование уважения к истории Отечества, духовным ценностям и культуре наших народов.

Фото: © прокуратура РТ

На встрече также присутствовали председатель ветеранов Группы советских войск в Германии в Татарстане, член правления союза танкистов России полковник Реналь Назипов и заместитель атамана регионального отделения «Казачество России» по Республике Татарстан Вадим Голяшев.

Фото: © Прокуратура РТ

Прокурор рассказал ребятам о роли прокуратуры в современном обществе, ее целях и задачах, а казачий атаман – об истории возникновения, традициях и заповедях казачества.

Встреча вызвала живой интерес у ребят, они охотно задавали гостям интересующие вопросы.