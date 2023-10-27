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О патриотизме и традициях казанским школьникам рассказали прокурор и казачий атаман
Прокурор Авиастроительного района Казани Ильдар Маликов и атаман регионального отделения «Казачество России» по РТ Владислав Храменков встретились со старшеклассниками из школы с углубленным изучением отдельных предметов №62, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Цель мероприятия – гражданско-патриотическое воспитание современной молодежи, формирование уважения к истории Отечества, духовным ценностям и культуре наших народов.
На встрече также присутствовали председатель ветеранов Группы советских войск в Германии в Татарстане, член правления союза танкистов России полковник Реналь Назипов и заместитель атамана регионального отделения «Казачество России» по Республике Татарстан Вадим Голяшев.
Прокурор рассказал ребятам о роли прокуратуры в современном обществе, ее целях и задачах, а казачий атаман – об истории возникновения, традициях и заповедях казачества.
Встреча вызвала живой интерес у ребят, они охотно задавали гостям интересующие вопросы.
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