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Общество 8 сентября 2026 09:31

О парковке на местах для инвалидов в «Народный инспектор» сообщили 47 тыс. раз

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В «Народный инспектор» с начала работы системы больше 47 тысяч раз татарстанцы сообщали о водителях, оставлявших машины на местах для маломобильных граждан. Об этом «Татар-информу» рассказал заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Алексей Клонцак.

«Татарстанцы активно используют приложение «Народный инспектор» для защиты прав маломобильных граждан. Только по категории «Парковка на местах для инвалидов» пользователи направили более 47 тысяч заявок. Для человека на инвалидной коляске парковка в шаговой доступности – это жизненная необходимость. Пользователи фактически стали цифровыми защитниками маломобильных граждан», – подчеркнул замминистра цифрового развития РТ Алексей Клонцак.

Он отметил, что автомобиль, брошенный на тротуаре, для здорового человека просто препятствие, а для инвалида или мамы с коляской – угроза жизни, вынуждающая выходить на проезжую часть. О том, почему пользоваться приложением важно, и о том, жители каких городов РТ чаще других сообщают о нарушениях, – в материале «Татар-информа».

#народный инспектор
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