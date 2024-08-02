О новых операциях РКБ: Четверть пациентов с этими осложнениями панкреатита раньше умирали

У Рамиса Валишина диагностировали острый панкреатит – воспаление поджелудочной железы

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Такой боли я еще не знал...»

58-летний Рамис Валишин помнит, что 3 мая у него очень сильно заболел живот. Дату мужчина запомнил не случайно, признался, что «такой боли еще не знал». На следующий день дочь настояла, чтобы отцу вызвали скорую помощь, так мужчина оказался в Нижнекамской больнице.

Врачи выяснили, что у Рамиса острый панкреатит – воспаление поджелудочной железы.

«Сначала в реанимацию положили, потом перевели в палату, операцию сделали – трубки поставили. Все вроде бы было нормально», – вспомнил он.

В РКБ объяснили, что при остром панкреатите врачи обычно прибегают к установке дренажей в забрюшинной области под контролем УЗИ. Это делается для того, чтобы все токсины, которые были в поджелудочной железе и выплеснулись наружу в результате воспаления, могли беспрепятственно выходить из организма. Как отмечают специалисты, в большинстве российских клиник именно на этом завершается лечение данного заболевания.

После этого Рамису Валишину стало полегче. Он восстанавливался в местной больнице. Ему убрали дренаж, но словно что-то было не так. Несколько дней он провел дома и в какой-то момент заметил, что в некоторых местах живот начал опухать. Рамис снова обратился в больницу.

В этот раз медики констатировали грозное осложнение панкреатита – панкреонекроз. В этих случаях нагнаиваются ткани как самой поджелудочной железы, так и вокруг нее. Рамиса санитарной авиацией перевели в Казань в Республиканскую клиническую больницу.

Ирек Ахметов объяснил: раньше, чтобы добраться до забрюшинного пространства, которое расположено ближе к спине, приходилось «заходить» через живот Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Четверть пациентов в России умирают от осложнений после открытых операций на панкреонекроз

В РКБ Татарстана за год оперируют порядка 35 таких пациентов, а всего с панкреатитом с республики поступает около 190 человек.

«Когда созревают объемные некротизированные ткани, их удалить по тонким каналам дренажей не удается, поэтому делают открытую операцию – лапаротомию, тем самым увеличивая количество осложнений. В итоге возможен летальный исход», – рассказал первый заместитель главного врача РКБ Руслан Зефиров.

Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения №2 РКБ Ирек Ахметов объяснил: раньше, чтобы добраться до забрюшинного пространства, которое расположено глубоко, приходилось «заходить» через живот. Из-за этого токсины распространялись по всем отделам живота и ухудшали состояние больного.

Сегодня 25% хирургических пациентов больниц в России умирают от осложнений после открытых операций на панкреонекроз. Работать над тем, как изменить эту печальную статистику, в РКБ Татарстана начали еще в 2018 году.

Шаг за шагом команда меняла принципы лечения этого заболевания. В работе была задействована практически половина коллектива РКБ, специалисты центральных районных больниц и поликлиник. Учитывая, что в том числе и от времени зависит успешность лечения, важно начать оказывать помощь, как можно раньше. А чтобы замкнуть процесс лечения панкреонекроза внутри одной клиники команде РКБ оставалось только освоить новый тип операций.

Операцию, которую провели в РКБ, называют VARD – видеоэндоскопическая ретроперитонеальная некрсеквестрэктомия Фото: предоставлено пресс-службой РКБ

«В нашей клинике впервые в Татарстане выполнена уникальная методика, которой мы научились у московских коллег. Путем расширения доступа от маленьких дренажей мы заходим по этому каналу эндоскопом и уже глазом видим мертвые ткани и их количество. Вторым инструментом их удаляем, а также останавливаем кровотечение», – объяснил Руслан Зефиров.

Такие операции называются VARD – видеоэндоскопическая ретроперитонеальная некрсеквестрэктомия. Это альтернатива открытым операциям. Новая методика позволила сократить смертность среди подобных пациентов в два раза.

Ирек Ахметов добавил, что такой способ позволяет минимизировать травмы пациента после операции, доставить ему как можно меньше боли и сократить время восстановления.

Такой способ позволяет минимизировать травмы пациента после операции, доставить ему как можно меньше боли и сократить время восстановления Фото: предоставлено пресс-службой РКБ

«Я удивился, когда мне объяснили, насколько уникальную операцию мне провели»

Сначала Рамису Валишину удалили все мертвые ткани с левой стороны, спустя два дня – с правой. Длились операции порядка часа. Никакого страха, по собственному признанию, мужчина не испытал. Был уверен, что ему сделают наркоз и он спокойно уснет, за это он, к слову, отдельно благодарен анестезиологам-реаниматологам.

«Конечно, я удивился, когда мне объяснили, насколько уникальную операцию мне провели. Сейчас остались только небольшие дырки. Молодцы врачи! Я очень рад, что такую операцию сделали! Хирурги такие приятные, медсестры», – отметил Рамис.

Процесс восстановления у Рамиса должен пройти достаточно быстро, уже скоро он продолжит жить своей обычной жизнью. Ему уже сняли все дренажи, а вместо огромного разреза на животе у него аккуратные маленькие дырочки диаметром в 3 сантиметра по бокам.

«Началась моя новая жизнь!»

Врачи пока еще внимательно наблюдают за состоянием пациента, но уже скоро его планируют выписать. Мужчина с нетерпением ждет возвращения домой. Рамису звонят близкие, все его поддерживают, дома любимого деда ждут шестеро внуков. Звонят коллеги, спрашивают, когда он вернется, мол, работа без него стоит – Рамис работает водителем.

«За здоровьем теперь буду следить внимательнее. Это уже новая жизнь», – подчеркнул Рамис Валишин.

Руслан Зефиров подчеркнул: если возникли боли в животе и подскочила температура, необходимо сразу же обратиться к медикам Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как не столкнуться с острым панкреатитом?

Руслан Зефиров рассказал, что острый панкреатит – это очень серьезное заболевание, которое часто приводит к гибели пациента. Доктор подчеркнул: если возникли боли в животе и подскочила температура, необходимо сразу же обратиться к медикам. Например, если не обратиться за помощью вовремя при остром панкреатите, то может развиться панкреонекроз.

В планах медиков РКБ оказывать помощь большинству пациентов республики с таким осложнением панкреатита. Благодаря новой методике помогать смогут гораздо эффективнее. Подобные операции до этого момента проводили только в Москве, теперь будут их делать и в Татарстане.

В планах медиков РКБ оказывать помощь большинству пациентов республики с таким осложнением панкреатита Фото: предоставлено пресс-службой РКБ

«Что нужно сделать, чтобы этого избежать? Правильно, сбалансированно питаться, алкоголь употреблять в меру, желательно не курить, заниматься спортом и регулярно проверять свое здоровье на диспансеризации», – подытожил Руслан Зефиров.