«Был человеком с твердым характером»: умер директор завода «Терминал» Мансур Раимов

Сегодня утром от болезни сердца скончался Мансур Афиятович Раимов.

Мансур Афиятович родом из села Нижний Каракитан Дрожжановского района Татарской АССР. Приехав в Казань, прошел путь на заводе «Терминал» от мастера от генерального директора.



Удостоен звания заслуженный машиностроитель РФ; награжден орденами Дружбы Народов, «Знак Почета».

Как рассказал генеральный директор Ассоциации предприятий и промышленников РТ Алексей Пахомов, Мансур Раимов был человеком с твердым характером.

«Особенностью его характера, как и у всех директоров того периода, была напористость и ответственность. Он был, конечно, компромиссный, но в определенных случаях своей деятельности - твердый. Он принимал активное участие в становлении нашей ассоциации и когда ушел на заслуженный отдых, был почетным членом ассоциации, заместителем совета почетных членов Ассоциации принимал активное участие по передачи опыта», – сказал Пахомов.

Прощание с Мансуром Раимовым пройдет в родном селе 24 июня в 11.30.

«Мы завтра едем на похороны. Он умер на родине, как раз там, где родился. Сегодня приехала скорая и не смогла его спасти. Он сохранился в наших сердцах как целеустремленный руководитель того периода. О нем останется самая добрая память», – заключил Алексей Пахомов.

По словам заместителя генерального директора Ассоциации предприятий и промышленников РТ Игоря Рассмана, ему в шесть утра позвонила дочь Мансура Раимова и рассказала о произошедшем. «Мы не ожидали, что с ним такое случится, ведь он достаточно бодрый был, на ногах. Мы несколько дней назад открывали доску почета Мансуру Раимову. Он был бодрый. Два дня назад мы с ним разговаривали», – сказал он.

Помощник президента Татарстана Камиль Исхаков рассказал, что потеря Мансура Раимова – «тяжелая утрата». «Мне передали информацию. Сказали, что у него был обширный инфаркт. Я очень сожалению. Я его великолепно знал, и мы были в очень хороших отношениях. Я его знал с 1970-х годов. Мы их постоянно поддерживали до последнего времени. Это очень тяжелая утрата. Я очень сильно переживаю. Но, к сожалению, нахожусь в Москве по делам и не могу поехать попрощаться. Это был великий человек и руководитель», – сообщил Исхаков.