«Мы должны воспитывать цельного человека»: в Казани проходят Рождественские чтения

Сегодня в казанском IT-парке прошло пленарное заседание регионального этапа Рождественских чтений.

Впервые международные Рождественские образовательные чтения прошли в Москве в 1993 году. Изначально это была конференция православных педагогов, но со временем мероприятие стало масштабнее. На сегодняшний день председателем чтений является Святейший Патриарх московский и Всея Руси Кирилл.

Сейчас Рождественские чтения — это крупнейший церковно-общественный форум. Мероприятие называют уникальным по значимости в сфере образования, культуры, социального служения, духовно-нравственного просвещения, патриотического воспитания и других значимых направлений церковной и общественной жизни.

Общаясь с журналистами, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл рассказал, почему проведение чтений так важно в наше время.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Татарстан немножко отличается от других субъектов нашей страны, потому что, например, у нас в школах принципиально не преподают основы религиозных культур: православной, мусульманской. Было принято решение, что дети должны заниматься религиозными культурами при храмах и мечетях», – рассказал владыка.

Митрополит отметил, что благодаря Рождественским чтениям педагоги воскресных школ из Татарстана могут чувствовать поддержку и общность всего педагогического сообщества.

«Мы должны воспитывать цельного человека. Каких бы взглядов он не придерживался, он должен оставаться гражданином своего Отечества, знать культуру народа. Для нас это очень важно, потому что мы живем в смешанном обществе: у нас и православие, и ислам, они идут рука об руку уже пять веков. У нас в одной квартире живут православные, в другой – мусульмане, в третьей могут жить абсолютно неверующие люди. Но при всем при этом, мы живем на одной общей земле, у нас общий дом. Мы должны понимать и уважать друг друга. К примеру, у нас в Казанской семинарии открыта кафедра исламоведения для того, чтобы изучать Священное писание тех, кто живет рядом с нами. Тем более, что это очень востребовано в нашей жизни», – заключил митрополит Кирилл.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Региональный этап XXXII Международных Рождественских образовательных чтений: «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего» стартовал 27 октября и продлится до 5 ноября.

Конференции, семинары и круглые столы, которые были назначены на эти дни, будут посвящены теме взаимоотношений православной веры и отечественной культуры. Мероприятия проводятся в приходских храмах и монастырях Казанской епархии.

В сегодняшнем пленарном заседании приняли участие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, начальник управления по взаимодействию с религиозными организациями Департамента Раиса РТ Альберт Дирзизов, министр культуры РТ Ирада Аюпова, а также известный российский писатель и историк Сергей Перевезенцев.

Глава ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин, выступая с приветственным словом к участникам чтений, поблагодарил за приглашение и отметил, что мероприятие проходит в преддверии Дня народного единства.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Эта дата символизирует сплоченность народов России, объединение граждан одной большой страны ради одной великой общей цели – достижения межнационального и межконфессионального мира и согласия. Взаимопонимание международного согласия – наивысшая цель государства», – сказал он.

Камиль хазрат в своем обращении также упомянул события в Палестине.

«Сила нашей республики и страны – в единстве наций, общества, помыслов и в согласованности действий. Уникальный опыт реализации межконфессиональной политики и диалогов между сообществами разных религий в Татарстане дает нам с вами моральное право оценивать ситуацию, которая разворачивается на Святой земле для всех: для мусульман, христиан, иудеев – Палестины. Мы ежедневно слышим, как под бомбежками гибнут дети и старики, разрушается религиозная и социальная инфраструктура», – сказал глава ДУМ РТ.

В своем выступления он отметил, что война в Палестине – это результат многолетнего давления на народ страны. По такому же пути, по его мнению, шла и Украина.

«Война в Палестине – это урок всему человечеству. Вот к чему привела монополия двуличного Запада, который дошел до того, что защищает настоящих террористов», – сказал он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сегодня спикеры выступили с докладами на религиозные темы, обращая особое внимание на современные тенденции в мире. Например, была затронута тема веяний Запада, которые идут вразрез с моральным нормами жителей России. В частности, глава миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин рассказал о том, почему Хэллоуин – это праздник, который нельзя отмечать не только православным, но и представителям других религий.

Кроме того, на заседании наградили победителей и лауреатов I этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».

Участие Казанской епархии в Рождественских чтениях не ограничится Татарстаном. Делегация духовенства отправится в Москву. Там Рождественские чтения пройдут под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 24 по 27 января 2024 года.