Лейла Фазлеева: «Благотворитель – это сильный человек с особой философией души»

Семантика добра и блага

– Лейла Ринатовна, всегда ли благотворитель – это история про деньги?

– Благотворитель – это прежде всего сильный духом человек, имеющий особую философию души.

Современную картину мира уже невозможно представить без таких понятий, как благотворительность-добровольчество-волонтёрство-филантропия-меценатство-попечительство-миссионерство-альтруизм, – они стали частью нашего бытия.

Семантически слова «добро» и «благо» близки, поэтому и основной мотив благотворителя – это доброе действие во благо кого‑то или чего-то, в глобальном смысле – во имя изменения мира в лучшую сторону. Помните у Льва Толстого? «…Жизнь наша не что иное, как стремление к добру».

Важным индикатором зрелости нашего общества является всё возрастающее число жителей нашей республики, вкладывающих свои время и средства в решение социально значимых проблем, в помощь нуждающимся.

Потребность помогать

– Кто помогает? Кому помогают?

– Наша республика всегда была богата на людей, готовых протянуть руку помощи обездоленным, больным, малообеспеченным – нуждающимся людям.

Традиционно большая благотворительная работа проводится крупными промышленными предприятиями. И это не только потому, что предприятия обладают большими финансовыми ресурсами для проведения благотворительной работы. Это прежде всего внутренняя потребность руководителей и коллективов этих предприятий в решении социально значимых проблем: бедности, сиротства, инвалидности, в популяризации многовековых традиций милосердия и человеколюбия.

Флагманы экономики республики постоянно реализуют различные социальные проекты. А история Республиканского конкурса «Благотворитель года» показывает, что благотворительность всё активнее становится неотъемлемой частью жизни для предприятий малого бизнеса, некоммерческих организаций, всех неравнодушных людей.

Помогли собраться в школу

– Как развивается в республике институт общественной филантропии?

– Развивается не одно десятилетие. Например, с 2007 года по инициативе Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности и при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова проводится благотворительная акция «Помоги собраться в школу» – адресная помощь детям из малообеспеченных, многодетных семей, приёмным детям, детям-инвалидам.

Наполнение школьного портфеля остаётся традиционным: это канцтовары, тетради, набор для уроков труда и изобразительного искусства, а способы привлечения на это средств обросли новыми технологиями – это благотворительные аукционы; перечисление однодневных заработков; марафоны добрых дел; установка в торговых центрах кубов-накопителей для сбора школьных принадлежностей.

Итоги акции были подведены в 2020 году – помощь оказана 18,2 тыс. школьникам из малообеспеченных семей. На общую сумму 37,2 млн рублей.

Мерило успешности

– Какие-то современные методы и способы благотворительной помощи, появившиеся в последнее время можете назвать?

– Особой вехой в развитии добровольчества и волонтёрства стал 2013 год – молодая, задорная Универсиада ярким вихрем ворвалась в нашу жизнь. Волонтёры Универсиады-2013 – это новые мировые практики добровольчества. Технологии волонтёрской деятельности, оставшиеся нам в наследство от великого спортивного события, пройдя через огромное количество международных событий, до сего дня в строю. В республике сегодня «волонтёрят» 1,2 тыс. добровольческих объединений – это 60 тыс. человек. Мощная, потрясающая сила!

О ней сказал Минтимер Шарипович, наш Государственный Советник Татарстана, что «волонтёрское движение – это прекрасно для всех, для всего общества. А для каждого это путь к успеху».

Социальные сети сегодня формируют новые технологии благотворительной деятельности, они позволяют действовать адресно и прозрачно. Яркие примеры благотворителей – такие как деятельность общественного движения Казани «Душа России. Волонтёры» – учат получать радость от участия в добрых делах. Ведь главное мерило успешности – это не только экономические достижения, но и помощь нуждающимся.

Полную версию интервью с Лейлой Фазлеевой читайте: http://protatarstan.ru/leyla-fazleeva-o-ludyah-s-zorkim-serdtsem/