В Казани пройдет кинофестиваль о новой культуре Beat Weekend

В Казани, в Центре современной культуры «Смена» и Национальной библиотеке РТ, с 12 по 22 сентября будет проходить двенадцатый фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend.

«В этом году Beat Weekend одновременно стартует сразу в 27 городах России – это наибольшее количество локаций за всю историю фестиваля. В программу вошли фильмы о культурных героях нашего времени – режиссере Мишель Гондри, музыканте Нике Кейве, фотографе Джеймсе Гамильтоне и даже о команде создателей “Смешариков” – мультсериала, на котором выросло поколение зумеров. Всего зрителям представят 12 документальных фильмов», – рассказала «Татар-информу» PR-менеджер Центра современной культуры «Смена» Анна Ставниченко.

Кинофестиваль Beat Weekend – региональная версия международного московского Beat Film Festival. За пределами столицы он проходит с 2013 года: зрителям показывают зрительские хиты летнего фестиваля в Москве, лучшие фильмы прошлых лет и фильмы-победители конкурса для российских режиссеров «Док Индустрия».

В этом году, помимо Казани, Москвы и Санкт-Петербурга, как уточнила Ставниченко, региональные фестивали пройдут во Владивостоке, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Калининграде, Краснодаре, Красноярске, Мурманске, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Нижнем Тагиле, а также в Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Сочи, Твери, Тольятти, Туле, Ульяновске, Уфе и Челябинске.

Откроет Beat Weekend главный хит летнего Beat Film Festival – фильм «Мишель Гондри: DIY». Это искренняя и трогательная биография главного фантазера в современном кино, автора лучших клипов Бьорк, White Stripes и Daft Punk и режиссера оскаровского «Вечного сияния чистого разума».

Кроме того на старте фестиваля в каждом городе пройдет единственный показ фильма-победителя конкурсной программы «Док Индустрия-2024» – «4:30». Его снял Василий Овчинников, кино рассказывает о слепом пенсионере, который намерен пробежать марафон.

Зрители также смогут увидеть фильм «Бонни» (о голливудском кастинг-директоре Бонни Тиммермане, открывшем таких звезд как Брюс Уиллис и Натали Портман), «Без фильтров» (кинобиография нью-йоркского фотографа Джеймса Хэмилтона, сотрудничавшего, например, с Harper’s Bazaar, и снимавшего героев американской культуры от Вуди Аллена до Лу Рида и Джима Джармуша), а также «Рюити Сакамото: Последний концерт» – прощальное студийное выступление великого японского музыканта, автора музыки к фильму «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс!» и обладателя «Оскара» за саундтрек к «Последнему императору».

«Фестиваль будет состоять не только из кинопоказов, мы подготовили несколько спецсобытий — презентации фильмов и открытые обсуждения проведут казанские представители креативных индустрий, бизнеса и арт-сообщества. Например, кинокритик Адиля Хайбуллина, основатель Казанского марафона и серии спортивных стартов Timerman Вадим Янгиров, автор национального бренда Your Yool Тана Черноголова и другие. Также у Beat weekend пройдет две вечеринки: в день открытия и в первый уикенд фестиваля», – анонсировала PR-менеджер Центра современной культуры «Смена».