Впервые в России: Казань в сентябре примет Всемирную конференцию TCI Global

Примерно 500 гостей из 25 стран станут участниками XXIV Всемирной конференции TCI Global, которая пройдет с 15 по 17 сентября в Казани. Пандемийные ограничения еще не сняты окончательно, поэтому форум будет работать как в офлайн-, так и в онлайн-формате, сказала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

«Кластерная конференция проводится с 1998 года и, к сожалению, никогда не проходила в Российской Федерации. И вот с 15 по 17 сентября текущего года она пройдет в нашей стране, в Казани. Форум соберет международное сообщество основных организаций и специалистов-практиков, которые объединены компетенциями в кластерной политике и в области развития конкурентоспособности высокотехнологичных компаний. Это глобальное сообщество объединяет 110 стран и более 9 тыс. мировых экспертов», – подчеркнула Талия Миннулина.

Кластерная политика достаточно серьезно развита в республике. Сюда относятся Камский инновационный территориально-производственный кластер (ИННОКАМ), кластеры нефтехимии, машиностроения, медицины, образования, IT и так далее. Таким образом Татарстан сможет продемонстрировать и свои наработки в этом направлении, не без гордости заметила руководитель АИР РТ.

Организаторы предусмотрели проведение не только экспертных сессий с круглыми столами и дискуссиями, но и кластерных туров – по тем направлениям, которые могут заинтересовать участников конференции. Основной темой XXIV Всемирной конференции TCI Global, которая будет работать на базе гостиничного комплекса «Тасиго» с 15-17 сентября, станет «Создавая устойчивое будущее в партнерстве».

В работе форума примет участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.