О кибермошенничестве в РТ: «Каждому второму задержанному за ИТ-преступления нет 30 лет»

Каждый второй задержанный за IT-преступления в Татарстане – моложе 30 лет. Мошенники все активнее вовлекают в свои схемы молодежь, используя их в качестве дропов и курьеров. Вербуют даже студентов из иностранных государств, которые не разбираются в законах.





Мошенники ориентируются на молодежь – ищут администраторов для сим-боксов, через которых осуществляются мошеннические телефонные звонки

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Мошенничеств стало меньше благодаря замедлениям мессенджеров»

Новые и старые мошеннические схемы сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» обсудили эксперты и представители ведомств. Отдельно отметили, что жертв мошенников в республике стало заметно меньше благодаря замедлению мессенджеров.

«В этом году продолжаем работать на профилактику и противодействие мошенничеству, с помощью принимаемых мер удалось снизить количество таких преступлений. За месяц этого года зарегистрировано 1413 подобных преступлений, что на 24% меньше, чем в прошлом году. Ущерб составил около 400 млн рублей. При этом блокировка Роскомнадзором аудио- и видеозвонков в мессенджерах положительно повлияла на борьбу с мошенниками», – рассказал прокурор отдела по надзору за следствием в органах внутренних дел прокуратуры РТ Алмаз Фаттахов.

«С прошлого года введена уголовная ответственность за использование сим-боксов и GSM-шлюзов. В этом году в Татарстане было задержано три человека за администрирование данной аппаратуры, возбуждены уголовные дела, и сейчас ведется расследование. Также для вывода похищенных денежных средств привлекаются дропы. В основном это молодые люди, студенты вузов, которые за деньги продают свои банковские карты. Впоследствии через них проходят похищенные мошенниками средства. Помните, что за передачу своей банковской карты грозит уголовная ответственность», – дополнил Алмаз Фаттахов.

Наиболее распространенной схемой обмана остаются звонки от лжесотрудников ФСБ или Центробанка России, которые предлагают гражданам перевести деньги на якобы безопасные счета.

Алмаз Фаттахов: «За месяц этого года зарегистрировано 1413 подобных преступлений, что на 24% меньше, чем в прошлом году. Ущерб составил около 400 млн рублей»

«На прошлой неделе в один из отделов полиции обратился мужчина. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный с незнакомого номера и представился сотрудником ФСБ. Он заявил, что его деньги находятся под угрозой, но перевод якобы удалось заблокировать. Вымышленные сотрудники ФСБ попросили мужчину снять все свои сбережения и передать им, чтобы убрать знаки с меченых купюр. В итоге мужчина передал деньги неустановленному лицу – всего 29 миллионов рублей», – рассказал Алмаз Фаттахов.

Представитель прокуратуры напомнил, что ни один государственный орган не будет требовать продиктовать код из СМС, просить перевести деньги или взять кредит – так делают только мошенники.

«Если вам предлагают высокий заработок и просят говорить клиентам кодовые слова – это мошенничество»

«Способ телефонного мошенничества хоть и появился одним из первых, но продолжает быть одним из самых актуальных. Понятно, что это не единственная киберугроза, но она оставляет далеко позади некоторые высокотехнологичные способы, например такой, как вирусное заражение устройств. Это связано с простой организацией схемы и доверчивостью граждан», – рассказал начальник отдела УБК МВД по РТ Раил Куряков.

Раил Куряков: «Происходит контакт с жертвой, ее провоцируют на необходимую реакцию и манипулируют ей. Заставляют передать код из СМС или сделать перевод на определенный счет»

Раил Куряков рассказал, как мошенники готовятся к отработке телефонной схемы. Сначала ищут персонал для обзвонов людей, потом идет разведка и поиск данных о конкретной жертве. Причем ищут конфиденциальную информацию, в том числе пользуются слитыми базами данных.

«Потом происходит контакт с жертвой, ее провоцируют на необходимую реакцию и манипулируют ей. Заставляют передать код из СМС или сделать перевод на определенный счет. Конечный этап – вывод денег через дропов или курьеров», – отметил Раил Куряков.

С середины 2025 года в Татарстане количество ИТ-преступлений идет на спад, в настоящий момент снижение произошло на 30%, в этом году по итогам января, напомнил он, снизилось на 24%. Одной из ключевых причин этой положительной тенденции Раил Куряков назвал изменение законодательства, а именно введение уголовного наказания за дропперство.

«Не все еще в курсе этого. К сожалению, мы констатируем факт, что в среду с мошенническими схемами введено много молодежи, в том числе из стран соседних государств. Их обманывают, говорят, что ничего не будет, но это не так», – добавил Раил Куряков.

По словам Курякова, зачастую сотрудникам приходится отрабатывать точечные вызовы, и когда они приезжают, видят человека с пачкой купюр у банкомата, им приходится практически вырывать деньги из рук жертв мошенников. С октября прошлого года и до сегодняшнего дня полицейские спасли почти 60 миллионов рублей накоплений татарстанцев.

«Каждый второй задержанный за ИТ-преступления – это молодой человек до 30 лет без постоянного источника дохода. Жертвы мошенников в основном пенсионеры. Стоит также отметить, что есть люди, которых используют вслепую под безобидным предлогом – забрать посылку. Такую работу молодым людям предлагают в интернете. Какие есть маркеры? Если вам предлагают высокий заработок в режиме конспирации и просят говорить клиентам кодовые слова – это мошенничество», – добавил он.

Альберт Яковлев: «Если вы увидели какой-то новый для себя номер, оформленный на вас, то в офисе оператора связи эту карту отключат по вашему запросу»

«Самозапреты на кредиты и контроль за сим-картами помогают бороться с мошенниками»

Более 607 тысяч татарстанцев уже установили самозапреты на кредиты.

«Уже реализованы меры по защите и снижению рисков от мошеннических действий. Самозапрет на кредиты можно установить как через портал Госуслуг, так и при личном посещении МФЦ. Именно через МФЦ более 40 тысяч татарстанцев включили самозапреты на получение кредита», – рассказал заместитель министра цифрового развития и связи РТ Альберт Яковлев.

Альберт Яковлев напомнил, что установить запрет можно также и на оформление сим-карт.

«Каждый человек у нас может иметь не более 20 сим-карт. Через Госуслуги можно убедиться, сколько их оформлено на вас. Если вы увидели какой-то новый для себя номер, оформленный на вас, то в офисе оператора связи эту карту отключат по вашему запросу», – добавил он.

Самым эффективным методом авторизации на портале Госуслуг заместитель министра цифрового развития РТ назвал вход через национальный мессенджер Max.

«Это очень эффективный вариант. В Max при подозрительных попытках входа вы сразу получаете визуальное уведомление: «Возможно, вы находитесь под воздействием мошенников». Если видите это, значит, нужно проконсультироваться со своими родственниками, близкими. И задумайтесь, стоит ли продолжать звонок, через который вас просят сообщить код или совершить какие-то действия с финансами. Напоминаю, что на вашем телефоне внедрена система маркировки звонков. При входящем вызове вы можете увидеть не только номер телефона, но и название компании, а также информацию о предоставляемых ею услугах», – сказал Альберт Яковлев.

Альберт Яковлев посоветовал не отвечать на звонки с неизвестных номеров, чтобы избежать взаимодействия с мошенниками.

«Все предпринятые ранее меры приносят свои плоды. Ограничения на звонки через зарубежные мессенджеры снижают их количество, и мошенники ищут новые способы связи с нашими гражданами. Они могут пытаться установить контакт через текстовые сообщения или электронную почту. Высылают на почту какие-то интересные предложения с указанием номера телефона "технической поддержки" или для "получения разъяснений" по новой услуге и техническим опросам. На такие сообщения и звонки лучше не звонить во избежание рисков», – рассказал Альберт Яковлев.

В плане безопасности отечественный мессенджер Max, отметил эксперт, предоставляет возможность видеть тех, кто вам звонит.

«Если номер телефона не сохранен в ваших контактах, приложение предупреждает об этом большими буквами. Это также может быть сигналом о возможных мошеннических действиях. Для повышения уровня безопасности в настройках смартфона необходимо активировать дополнительные функции. В частности, можно установить пароль для входа в мессенджер, ограничить звонки на ваш номер так, чтобы их могли совершать только контакты из списка, или разрешить звонки от всех абонентов. Это поможет предотвратить нежелательные звонки от мошенников», – подытожил он.

Эдвард Исмагилов: «Нужно прокачивать свою финансовую грамотность и учить этому детей

«Нужно учить детей финансовой грамотности»

Мошенники используют молодежь, привлекая их через объявления в интернете и социальные сети, обещая высокий доход за простые действия. Только вот не предупреждают, что такие махинации делают их полноценными соучастниками преступления. Важно повышать финансовую грамотность и защищать личные данные, чтобы избежать попадания в ловушку мошенников, отметил начальник сектора экономической безопасности ПАО «Сбербанк» Эдвард Исмагилов.

«Кто такой дроп? Это соучастник злоумышленника, который участвует в выводе или обналичивании похищенных у жертв денег. У каждого дропа есть своя определенная роль, это может быть "заливщик", который вносит деньги на счета, "транзитник", гоняющий деньги по счетам, и "обнальщик" – выводит деньги. Организатор такой схемы называется "дроповодом"», – рассказал Эдвард Исмагилов.

В дропперство зачастую попадают обманным путем, отметил он. По данным Сбербанка, порядка 60% дропперов – это граждане до 24 лет.

«Мы наблюдаем дальнейший рост вовлечения молодежи в данную схему. Есть несколько основных схем, самая простая – объявление о поиске сотрудников в интернете. Людям предлагают высокие доходы за обналичивание или переводы денег. У подростков дроповоды выкупают банковские карты. Получив доступ, мошенник использует эту карту во всех преступных действиях. Иногда мошенники предлагают купить банковскую карту в аренду, за это обещают ежедневный пассивный доход. На деле это все инструменты для дропперов», – рассказал он.

Не гнушаются мошенники обманывать и школьников – их вербуют в играх. Помогают пройти уровень или дарят внутриигровую валюту, а потом приглашают поболтать в мессенджере. Там уже разводят на реквизиты банковских карт родителей.

«Нужно прокачивать свою финансовую грамотность и учить этому детей. Им важно знать, что легких заработков без квалификации не бывает. Также нужно защищать личные данные, как ценный актив, номера банковских карт, пароли и коды безопасности», – добавил он.

В Татарстане активно развивается система психологической поддержки молодежи. Существует четыре канала помощи: психологическая консультация на сайте, круглосуточный телефон доверия, молодежный телефон доверия и консультации в муниципальных центрах. Если у молодого человека нет возможности обратиться лично, он может получить помощь дистанционно.

Яна Савина: «Родителям важно не ждать, пока ребенок столкнется с проблемой, а регулярно обсуждать вопросы безопасности в интернете и реальной жизни»

«Родителям важно не ждать, пока ребенок столкнется с проблемой, а регулярно обсуждать вопросы безопасности в интернете и реальной жизни. Это должно стать частью семейных традиций. Нужно объяснять ребенку, что аферисты используют чувство срочности, страха, жадности или сострадания для манипуляций. Важно учить детей не поддаваться на такие уловки. Важно учить молодых людей критическому мышлению. Это поможет им не паниковать, не поддаваться тревоге и принимать взвешенные решения. Лучшая профилактика – это профилактика в семье. Родители должны быть примером ответственного поведения в интернете и финансовых вопросах», – объяснила заведующая отделом психологической помощи и супервизии РЦ «Навигатор» Яна Савина.