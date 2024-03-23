«О грустном говорить не будем»: игрок «Ак Барса» Евгений Свечников о первом сезоне в КХЛ

«Первый раз в такой ситуации, когда команда уже в марте завершила сезон»

Женя, сейчас «Ак Барс» ездит по разным городам Татарстана с мастер-классами. На твой взгляд, насколько важны подобные акции для клуба?

Мне кажется, это очень крутая затея. Настроение поднялось и у нас, и у детей, пока мы занимались с ними на льду (первый мастер-класс прошел в четверг в Нижнекамске, – прим. Т-и). Считаю, что раз у нас есть свободное время сейчас, нужно ездить по небольшим городам республики и популяризировать хоккей среди маленьких ребятишек.

«Ак Барс» вылетел из плей-офф даже раньше, чем многие могли ожидать. Формально сезон завершился для вас в начале марта. Чем планирует заниматься команда до конца апреля?

Точный ответ дать не смогу. Сейчас будем обсуждать с тренерским штабом план занятий. Полагаю, до апреля будем работать на льду. А дальше – как тренеры нам скажут. Я же в КХЛ провел только первый сезон, вообще без понятия, как тут все устроено. Первый раз в такой ситуации, когда команда уже в марте завершила сезон. Что тренеры скажут, то и будем делать.

После первого раунда у команды был небольшой отпуск на недельку. Как ты его провел, что делал?

Ну, отпуск – это громко сказано. Клуб дал время на небольшой отдых, чтобы мы провели его с родными, друзьями. Постарался перезагрузиться после непростого для себя сезона, настраивался на дальнейшую работу.

«Не смотрю плей-офф Кубка Гагарина. Мне это неинтересно»

После пятого матча серии с «Автомобилистом» прошло уже достаточно времени. У тебя есть понимание, почему «Ак Барс» не смог пройти первый раунд?

Знаешь, вопрос нелегкий. Сложно назвать вот с ходу так причины вылета. Скажу, что «Автомобилист» больше хотел выиграть. Они самоотверженно бились, пластались, выгрызали лед. Не могу сказать, что мы играли прямо очень плохо на их фоне. У нас было достаточно моментов, чтобы забить свои голы. Где-то пропустили ненужные шайбы и из-за этого проиграли. Все как-то с первого матча пошло не в нашу сторону. Обидно ли нам? Конечно, обидно, ребята расстроились. Будем делать выводы и анализировать ошибки.

Удивляет ли тебя, что «Автомобилист» ведет уже 3-0 в серии со СКА?

Вообще не удивляет. Они показали, играя против нас, что у них сплоченная, сильная команда. Они бьются друг за друга и вместе добиваются результата. Простыми словами – характер чемпионов.

Следишь ли ты за остальными сериями в Кубке Гагарина? Какая пара команд впечатляет по игре больше всего?

Если честно, никакая. Я не смотрю плей-офф Кубка Гагарина. Мне это неинтересно. Смотрю в свободное время матчи НХЛ, слежу за результатами. Переживаю сейчас за «Детройт». Они бьются на «Востоке» за восьмое место, хочу, чтобы попали в плей-офф.

«Слежу за выступлениями брата в НХЛ»

За карьеру брата в «Каролине», наверное, особенно переживаешь?

Да, конечно. Слежу за выступлениями Андрея в НХЛ. Постоянно с ним на связи, рассказывает, как у него дела. Радуюсь искренне его успехам.

Кстати, сейчас «Каролина», с учетом переходов Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова, одна из самых русских команд в НХЛ. Андрей же наверняка рассказывает об особой атмосфере в раздевалке?

Андрей очень обрадовался их переходам в «Каролину». Говорит, что они проводят много времени вместе, на ужин ходят компанией. На выездах стало не так скучно, можно поговорить, смешки потравить с Кузей. Да и вообще рассказывает, что приятно слышать родную речь в раздевалке. Ведь когда ее слышишь, корни свои не забываешь.

Как складывается текущий сезон для Андрея в плане накопления усталости? Все-таки к концу марта в НХЛ сыграно порядка 70 матчей.

Конечно, уже устает. Игры через день, много перелетов. Тут у любого человека организм будет на пределе. Но я всегда говорю ему слова поддержки: «Потерпи, не так много осталось, поднажми под конец регулярки. А в плей-офф будет уже совсем другая история». Как-то так примерно.

На твой взгляд, почему «Сан-Хосе» так ужасен в этом сезоне? Может, созванивался с бывшими партнерами по команде, они что-то рассказывали?

Не, ни с кем не созванивался после перехода оттуда. Они вроде усиливались в прошлое межсезонье, должны были, по идее, получше выступать. Но что-то все получилось наоборот… Трудно сказать, почему они болтаются на последнем месте «Запада». Думаю, позвоню в ближайшее время Сане Барабанову (нападающий «Сан-Хосе», – прим. Т-и), спрошу, что происходит в команде.

Напоследок. Первый сезон в КХЛ оказался для тебя не очень удачным. Всего 31 матч в регулярке, две встречи в плей-офф. С чем ты связываешь столь небольшую практику?

О грустном говорить не будем.

Фото на анонсе: ak-bars.ru