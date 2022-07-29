О героизме и стержне казанских военных: состоялась презентация книги «Белые волки 2»

Фото: © Владимир Васильев

В клубе Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища прошла презентация книги «Белые волки 2». Автором выступил член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Татарстана, заместитель председателя Совета муфтиев России, председатель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов.

В стенах училища собрались выпускники легендарного командира батальона, полковника Александра Сергеевича Слипченко, офицеры, известные ученые, деятели культуры, искусства, спортсмены и представители СМИ.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Более современной и яркой книги о нашем Казанском высшем танковом командном Краснознаменном училище в России просто не существует. Она должна стать настольной книгой для каждого курсанта, а на занятиях по отечественной истории ее нужно разбирать буквально по абзацам», – поделился мнением с собравшимися полковник запаса, ветеран боевых действий, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доктор исторических наук Вячеслав Ахмадуллин.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Белые волки 2» рассказывает о патриотах нашего Отечества, посвятивших свою жизнь служению в Вооруженных Силах СССР и РФ. Сюжет разворачивается вокруг собирательного образа выпускника Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища Алексея Сугробова – воспитанника командира курсантского батальона Александра Сергеевича Слипченко, прозванного «Самосой».

«Когда я впервые услышал позывной, меня это зацепило. Между собой самосовцы общаются словно на другом языке. Приехав сюда, я начал интересоваться этой темой, и мне стали рассказывать про легендарного командира батальона Александра Сергеевича Слипченко. И я понял, что это настоящий иконостас для офицеров, пример для подражания», – поделился Фарисов.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Основные же события в повести затрагивают события, развернувшиеся в Чеченской Республике. Через историю Алексея Сугробова описывается, как совершенствовались российские Вооруженные силы, позволившие разгромить преступный интернационал в ходе второй чеченской кампании.

«Я хотел представить собирательный образ офицера, оказавшего в круговороте событий на территории Чечни. Мне всегда было больно слышать о чеченском ополчении, которое разгромило российскую армию. Мне хотелось рассказать, насколько мужественно и героически вели себя наши воины. И затем те же ребята участвовали во второй кампании, которая привела к успеху. Почему? Потому что когда войной занимаются не политики, а военные – мы добиваемся успехов. И стержнем в этой истории является образ Александра Сергеевича, через которого видно, где закаляется этот характер», – рассказал о концепции Фарисов.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

И хотя сам «Самоса» в сюжете не фигурирует, но по словам автора, его образ стал стержнем всего повествования. Через призму методов воспитания и обучения настоящего советского офицера Слипченко в книге ярко показаны будни ратного курсантского труда, радости и успехи будущих командиров-танкистов, их маленькие тайны, связанные с нарушением воинской дисциплины, – всё то, что делает из вчерашних мальчишек воинов и патриотов с большой буквы.

«Каждого из нас так или иначе коснулись войны – это и Афганская, и Чеченские войны, и войны на территории Закавказья, Таджикистана… И в этой книге, которую лично я прочел на одном дыхании, местами ты находишь себя, свои мысли или поступки в той или иной ситуации», – уверен полковник запаса, старший преподаватель военной кафедры МГУ Выпускник Казанского ВТККУ-1982 года Александр Ботов.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По словам Фарита Фарисова, то, что на презентации книги собрался цвет представителей военных сил, для него самая высокая оценка работы. «Эти люди за свою жизнь повидали всё, они не умеют лукавить и врать. Если бы книга не зацепила – их бы здесь не было, они бы просто сегодня не пришли», – уверен автор.

Фарит Фарисов признается – он планирует отшлифовать, дополнить и переиздать новоиспеченную повесть: «Мне хочется донести до читателя то, как рассуждает Александр Слипченко».

Собравшиеся уверены – книга могла бы послужить сценарием для съемок фильма о сухопутных войсках России. А пока сам Фарисов уже вынашивает идею продолжения серии о «Белых волках», которая бы рассказала о современном героизме российских военнослужащих.