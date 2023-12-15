О доверии Путину заявили более 79% россиян

79,3% россиян ответили, что доверяют Президенту РФ Владимиру Путину. Соответствующий опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом одобряют деятельность российского лидера 76% граждан.

Для сравнения: премьер-министру РФ Михаилу Мишустину доверяют 62,3% россиян, а Геннадию Зюганову — 31,9%. Уровень доверия у Сергея Миронова — 30,8% среди опрошенных, а Леониду Слуцкому доверяют 18,6%.

Что касается доверия к партиям, то «Единой России» доверяют 40,9%, КПРФ — 9,4%, ЛДПР — 9,3%, партии «Новые люди» — 4,7%, а «Справедливой России — Патриоты — За правду» — 4,6%.