О домофонах и входных группах в дома татарстанцы расскажут в ходе нового опроса

Мониторинг по текущему ремонту в подъездах и содержанию жилых домов запустила в мае ассоциация «Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Татарстан». Об этом сообщил исполнительный директор ассоциации, член Общественной палаты РТ Дмитрий Романов сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ».

«Текущий ремонт в подъездах и содержание жилых домов - вторая по значимости проблема населения. Иногда мы видим такие дома, где много проблем, в подъездах осыпаются краска и штукатурка. По законодательству текущий ремонт должен проводиться каждые три-пять лет, но мы видим, что иногда его проводят раз в 15 лет. Иногда капитальный ремонт делают вместе с текущим, поскольку замена инженерных коммуникаций требует внедрения во всю систему дома», - сказал он.

Мониторинг проводится в целях доведения информации о качестве текущего ремонта подъездов в многоквартирных домах Татарстана до органов власти и профильных министерств и ведомств. Специалисты ассоциации выедут в подъезды жилых домов, чтобы оценить их реальное состояние. В числе основных вопросов, на которые предстоит ответить татарстанцам, наличие домофонов, состояние входных групп, ремонт входных дверей, окон и напольных покрытий, состояние проводов электрощитков, наличие почтовых ящиков и другие. Люди могут пройти опрос можно по ссылке.