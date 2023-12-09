«О доблестях, о подвигах, о славе»: о чем напомнил День героев Отечества

9 декабря в России отметили День героев Отечества

Фото: © «Татар-информ»

Продолжение вековой традиции

Сегодня в России отмечают День героев Отечества. Праздник этот относительно молодой, установлен 28 февраля 2007 года. Но не зря говорят, что новое – это хорошо забытое старое. День героев Отечества – продолжение вековой традиции, которая поддерживалась в Российском государстве с 1769 по 1917 год. Все это время в стране ежегодно в начале декабря отмечали День георгиевских кавалеров, который был учрежден Екатериной II в честь воинов, удостоенных георгиевских отличий – крестов и медалей (вспомните «отчаянную» солдатскую пословицу: «Или грудь в крестах, или голова в кустах!»). А награждены ими были за это время тысячи защитников Отечества – от Александра Суворова и Михаила Кутузова до простых солдат, матросов и казаков.

Дата учреждения боевого ордена святого Георгия, который имел четыре степени отличия, не случайна. Шел второй год жестокой Русско-турецкой войны, в которой Россия отстаивала право выхода к Черному морю. Была необходимость поднять дух российского воинства, отметить доблесть как простых ратников, так и полководцев. И формат такой награды оказался востребованным не только в этой войне. Орден стал очень престижным и в последующем.

С годами сложилась довольно сложная система награждения им, в описание ордена постоянно вносились вызванные жизнью изменения. Так, император Николай I в 1844 году в ходе Кавказской войны утвердил образец ордена, на котором вместо св. Георгия был изображен герб России. Удостаивались его отличившиеся в боях воины неправославного вероисповедания. Интересно, что были случаи, когда офицеры, выходцы с Кавказа, получив высокую награду, недоумевали: «Почему мне дали орден с птицей, а не с джигитом?» (основной образец ордена сопровождало изображение св. Георгия на коне, пронзающего копьем «черного змия»).

Список наград сегодня открывают звания Герой Российской Федерации, Герой Труда Российской Федерации и Мать-героиня Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Героями не рождаются. А как становятся?

Орден был восстановлен в Российской Федерации в 1992 году. Однако первые награжденные им появились только шестнадцать лет спустя. В наградной системе новой России орден снова занял достойное место. Хотя и не самое высокое. Список наград сегодня открывают звания Герой Российской Федерации, Герой Труда Российской Федерации и Мать-героиня. Они вручаются за выдающиеся заслуги перед государством. И День героев Отечества – это прежде всего о них – уже ушедших и здравствующих ныне наших выдающихся современниках.

Говорят, героями не рождаются. Это верно. А как ими становятся? Каковы критерии определения героизма? Что значат для общества люди, совершившие подвиг? Насколько востребован героизм в повседневности? Как складываются судьбы тех, кто стал героем? Как используется военно-патриотический потенциал таких людей? Вопросов много, и ответы на них очень важны для устойчивости, гармонизации общественных отношений, воспитания молодежи. Не надо забывать и о поддержке тех, кто рисковал и жертвовал жизнью ради нас с вами, их родных. Девиз «Никто не забыт, и ничто не забыто» имеет прямое отношение к тем, кто становится героем в наши дни. И речь не только и не столько о материальном, сколько о моральном, духовном содействии, внимании к таким людям. Герои не небожители. Это обычные «необычные» люди, которым не чужды житейские проблемы, повседневные заботы.

Можно долго и глубоко рассуждать о таком удивительном явлении, как подвиг на поле боя. Безусловно, способны на акт самопожертвования ради общего блага далеко не все. Совершенно разные бывают обстоятельства, когда человек сознательно идет на явный риск лишиться жизни ради достижения какой-то высокой цели. Однако в основе этого поступка – всегда сверхсильные стороны его характера, высота духа, может быть, никогда ранее публично у него и не проявлявшиеся.

Герой оказывается в совершенно новой, необычной для себя обстановке – в «зоне особого внимания» общества Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В «зоне особого внимания»

Но вот этот яркий, жертвенный миг жизни позади. Подвиг героя оценен самой высокой наградой Родины. И он оказывается в совершенно новой, необычной для себя обстановке – в «зоне особого внимания» общества, в лучах славы. Он востребован на многолюдных мероприятиях, его обнимают, ему жмут руку известные люди, к нему прислушиваются…

Учтем и то, что совершивший подвиг для кого-то становится почти сакральной личностью. А с другой стороны, есть и те, кто завидует его славе, материальным преференциям, которые совершенно справедливо предоставляются ему, его семье государством.

Георгий Жуков получил звание Героя Советского Союза четырежды Фото: wikipedia.org, по лицензии CC BY-SA 4.0

«Для камердинера нет героя»

И еще ситуация: у себя дома для многих он и не герой вовсе, а просто родственник, сосед по квартире, даче, гаражу. Таких бытовых моментов немало. Они тоже в контрасте, мягко говоря, не упрощают человеку жизнь. Можно сказать, что успешно пройти «медные трубы» известности, почитания – не такая простая задача. Надо обладать невероятной силой выдержки, воли, чтобы однажды звездно показав себя, постоянно поддерживать затем этот высокий статус и одновременно оставаться «самим собой». Это, наверное, еще одна, последующая часть подвига человека. Заметим, что звание Героя Советского Союза за все прошедшие годы получили 12 777 человек (353 – из Татарстана), и 72 из них в дальнейшем его лишились. Очень небольшая доля, но все же…

Кстати, полных кавалеров ордена Славы, который по своему статусу и цвету ленты почти полностью повторял дореволюционный Георгиевский крест, намного меньше, чем Героев Советского Союза – 2671 (из них 51 – уроженцы нашей республики). И это объяснимо – стать обладателем ордена Славы трех степеней было крайне непросто, ведь надо было отличиться в бою как минимум три раза. Тем удивительнее, что были случаи, когда фронтовики получали по четыре ордена. Только в последние годы выяснилось, что таких 86 человек. А двое были удостоены пяти орденов Славы. Это Тимофей Грубый и Дмитрий Кохановский. Объективности ради: последний был позднее их лишен в связи с осуждением по уголовному делу.

Четыре полных кавалера ордена Славы стали также Героями Советского Союза, восемь – Героями Социалистического Труда. Среди Героев Советского Союза три человека получили это звание трижды и два – Георгий Жуков и Леонид Брежнев – четырежды.

Героем Труда Российской Федерации в 2017 году стал первый Президент Татарстана, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев Фото: kremlin.ru

Золотой фонд России

Героизм на фронте – это, как правило, продиктованный обстоятельствами одномоментный порыв, проявление человеком храбрости, самоотверженности. Но есть героизм другого рода – «размытый» в повседневности, малозаметный, но от этого не менее значимый и высокий. Описывая в свое время статус ордена св. Георгия, императрица Екатерина II проницательно заметила: «Не всегда всякому верному сыну Отечества такие открываются случаи, где его ревность храбрость блистать будут». И была предусмотрена возможность награждения орденом в особом порядке, как бы сейчас сказали, «героев трудового фронта». Речь о наших великих тружениках, уникальных умельцах, мыслителях, исследователях, людях творчества – золотом фонде России. С 1936 по 1991 год звание Героя Социалистического Труда получили 20 614 наших сограждан, 201 из них – дважды, 16 – трижды. 195 героев – наши земляки. Интересно, что высшая трудовая награда страны в 1949 году была присвоена двум школьникам – за сбор хлопка и чая.

Героем Труда Российской Федерации в 2017 году стал первый Президент Татарстана, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев.

Героями России стали уже девять татарстанцев, принимавших участие в СВО Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Планку мужества не уронили

«Общество основано на почитании героев», – утверждал историк и философ Томас Карлейль. Живая память о подвигах предков, неформальное уважение к героям-современникам говорят о цивилизованности общества, его единстве, высокой духовной культуре, крепких нравственных устоях. Наши герои противостоят морали расчета, стяжательства, обывательского равнодушия. Они показывают нам всю высоту человеческого духа, поднимают наше гражданское достоинство, являются мерилом этических норм. Наконец, «юноше, обдумывающему житие», в их лице есть кого видеть перед собой, с кого «делать жизнь». В этом бесценная историческая миссия героев.

Безусловно, проявляется героизм прежде всего там и тогда, когда есть необходимость защищать Отечество от внешнего врага. Напомним: 92 процента Героев Советского Союза получили это звание в годы Великой Отечественной войны. Сегодня чуть ли не ежедневно мы узнаем о подвигах российских ратников на полях сражений в ходе специальной военной операции. Героями России стали уже десять татарстанцев, принимавших в ней участие. Уникальность СВО еще и в том, что в отличие от прошлой большой войны, сюжеты которой донесли до нас в основном художественная проза, поэзия и скупая военная кинохроника, можно наблюдать, фиксировать героизм участников спецоперации благодаря военкорам и современной видеотехнике, как говорится, в деталях, чуть ли не «вживую». И мы можем гордиться: планку мужества, отваги, воинского мастерства наши ребята не уронили. Традиции героев сороковых годов живы.