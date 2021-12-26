О детях для детей: Нацбиблиотека покажет фильмы о дружбе, страхах и интернет-зависимости

26 декабря в Нацбиблиотеке Татарстана состоится киновстреча марафона «И в шутку, и всерьез». Участникам покажут различные фильмы и обсудят с ними темы, волнующие любого подростка, сообщает библиотека.

Так, главными героями лент являются дети. Фильмы поднимают различные проблемы, страхи и вопросы: дружбу, семейные ценности, интернет-зависимость, целеустремленность и другие.

Посетить мероприятие могут все желающие в возрасте от шести лет.

«Проект „Большой киномарафон“ реализуется Национальной библиотекой РТ и Фондом развития детского кино „Сотворение“, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив», — сообщили в пресс-службе.