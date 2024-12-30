«О чем можно просить собаку, если она даже не высыпается?»

Для людей Новый год – пора чудес, длинных праздников, салатов и салютов. А что в это время испытывают братья наши меньшие? Казанский кинолог Мария Марковская рассказала «Татар-информу», почему для собак это самая стрессовая пора в году и как уберечь своего питомца от лишних потрясений.





«У собак бывает даже ПТСР»

— Мария, давно вы занимаетесь собаками как кинолог?

— Все началось с того момента, когда я попросила родителей подарить мне собаку. Посмотрев «Мухтара» и другие сериалы на НТВ, мечтаешь о красивой немецкой овчарке (хотя они, кстати, сейчас не так популярны), но мне принесли дворняжку. Я расстроилась – он был не супервоспитанный. Спросила у родителей, можно ли его поменять, но мне не разрешили. Сейчас ему 12 лет.

Я училась на своих ошибках, на каких-то книгах. Я сама понимаю, насколько сложно выбрать правильную информацию и определиться, как лучше поступить с собакой. А когда есть специалист, владелец животного может написать ему, а не экспериментировать. Так я и задумалась о получении профессии. В итоге получила высшее ветеринарное образование (Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана, – прим. Т-и), сейчас прохожу кинологические курсы.

— Что отличает собаку от других домашних животных?

— Селекция (смеется). Люди выводили собак для себя, для комфорта и под свои потребности. Например, волк – это довольно самостоятельное существо, которому наша помощь и тем более компания не особо нужны. А скажем, бордер-колли будет интересно выполнять наши команды и просьбы просто потому, что мы его об этом попросили.

Собак отличают дружелюбие, готовность сотрудничать с человеком, энтузиазм и обучаемость. И, конечно, у каждой породы есть свои наклонности: какую-то мы возьмем на охоту, какую-то – на пастьбу.

— Вы говорили, что собаки могут выстраивать ассоциации между событиями. Это особенность только собак?

— Она есть и у кошек. Я думаю, многие видели больших кошек в зоопарке, которые совершают манежные движения, бесцельно ходят из стороны в сторону по клетке. Можно сказать, что это проявление выученной беспомощности. Они находятся в состоянии хронического стресса.

Но в психологии собак мы разбираемся больше. Да, они могут выстраивать ассоциации. Поэтому не нужно использовать электрические ошейники и удавки. Животное может связать внезапный удар током с тем, что оно просто шло по зеленой траве. Тяжело проследить формирование этой цепочки [ассоциаций].

— У собак есть психика? Их ведь можно травмировать психологически?

— Можно! У собак есть даже ПТСР.

— Внезапно проехавшая машина может травмировать собачью психику?

— ПТСР – это более серьезное потрясение. Слава богу, в жизни собак они встречаются не часто. Психология собак существует. У нас есть знания о том, как собака обучается, как можно изменить ее поведение. Но, например, просить ее вообще не лаять – это пытаться сделать из нее не-собаку. Поэтому мы можем только минимизировать лай и сделать его оправданным.

«Животное может так сильно испугаться, что вообще откажется гулять вечером»

— Салют для собаки – это серьезное потрясение?

— Существует градация: страх, тревога и фобия. Фобия – это состояние, в котором собака себя не контролирует. Это может быть даже расстройство, и здесь уже довольно сложно работать.

Если же говорить о страхе, то он может быть вызван тем, что животное связало определенный звук со своим испугом. Этот звук можно просто проработать. Когда у собаки тревога, она начинает беспокоиться заранее, думать, что салют может взорваться, что на той полянке он бывает чаще, а за тем домом стоят люди – вдруг у них салют? Она начинает тревожиться сама по себе.

Специалист здесь нужен, чтобы посмотреть, на каком из трех этапов находится собака, насколько силен у нее страх, какой травматический опыт у нее был. Животное может так сильно испугаться, что вообще откажется гулять вечером. Может просто себе придумать, что вечером гулять страшно. И это уже тревога.

— Собака может придумать?

— Да, собаки могут сидеть и придумывать. Вы только собираетесь на улицу, а она уже будет отказываться.

— Новогодний период – самый стрессовый для собак в году?

— Наверное, да. Можно подумать еще в сторону майских праздников, потому что тогда мы тоже чаще всего меняем режим. Ведь в чем тут стресс: меняется режим, меняются привычки. В Новый год мы полностью меняем привычные действия: ходим друг к другу в гости, громко работает телевизор, вся семья дома, и особенно дети. Собаке может быть тревожно банально из-за того, что она не может спать из-за шума. Что мы можем от нее просить, если она не высыпается?

— Заранее настроенный ритуал убережет собаку от стресса?

— Да, и уже сейчас можно потихоньку менять время прогулок. Потому что сейчас вы можете погулять после работы подольше, а 31 декабря времени на долгие прогулки в самые салюты уже не будет. Вряд ли 1 января кто-то будет гулять с собакой в 7 утра перед завтраком.

Мы стараемся заранее продумать ритуалы, и необязательно делать для этого что-то сложное. Для собак, живущих в домах (а не в квартирах), можно сделать комфортные лежанки на улице. Или приучить собаку к тому, что она может спокойно отдыхать под столом, когда все члены семьи завтракают. Во время новогоднего марафона сериалов можно предложить ей лечь рядом, дать вкусную еду или погрызушку.

«Вряд ли наши «осознанные» жители пойдут чипироваться, чтобы платить налог»

— Вы также прививаете осознанность в обращении с собаками. Ребенок – непредсказуемый хозяин?

— Зависит от ребенка. Есть дети, которые спокойно слушают, задают вопросы и им правда интересно. Есть те, кто просто смотрит мультики, бесится или балуется. Нельзя сказать, что с детьми нельзя работать.

— Много ли сейчас в Казани бродячих собак, на ваш взгляд?

— Наверное, в Казани это зависит от района, в который мы заглянем. Но если сравнивать, например, с Дальним Востоком, откуда я переехала, можно сказать, что здесь вообще нет бродячих собак. Если и есть, то они чипированные. А у меня на родине во время прогулки до магазина стабильно можно встретить двух-трех псов. Там в принципе норма, что пробежала собака – со стоянки, из парка или неизвестно откуда.

— Сейчас домашним питомцам уделяется больше внимания: появились новые требования для хозяев, правила выгула, реестры. На ваш взгляд, в этом есть необходимость?

— Решения хорошие, но они должны быть продуманы с точки зрения того, как будет выстроена эта работа. Не будем же мы отлавливать владельцев собак во дворах: «А вы чипировались?» А ведь вряд ли наши «осознанные» жители пойдут чипироваться, чтобы платить налог.

Конечно, хотелось бы больше инициативы и от самих хозяев животных, чтобы они хотя бы стерилизовали и кастрировали их, не делали смесей пород. Хотелось бы, чтобы люди понимали, для чего нужны документы щенку, для чего нужно переплачивать, хотя может показаться, что это ерунда. Хотя бы чтобы стало меньше разведенцев, чтобы люди не сводили беспородных собак. Не потому что я такая злая – беспородных собак всегда будет много, всегда будут случайные вязки, просто не нужно делать это специально.

— Для чего люди сегодня заводят собак?

— Наверное, сейчас это делают для души, совместного досуга, чтобы был какой-то друг. Чаще люди стараются заводить собак небольших пород. Маленького корги заводят потому, что он милый, а не для пастьбы. Хотя есть и клиенты, которые занимаются активностями, подходящими для их собак по породе.

Это взаимовыгодный контакт, когда собака дает тебе внимание и себя, а ты даешь ей развлечения и возможности. Кто-то заводит собак для дисциплины, но это спорная тема. Хотелось бы, чтобы люди понимали: собаке нужны не только физические нагрузки, но и ментальные. Куча разных штук должна быть в ее жизни помимо прогулки.

— Получается, что собака тоже воспитывает человека.

— Появляется самодисциплина. Потому что ты уже не можешь не встать с дивана, есть обязательства. Это как подготовка к рождению ребенка. Хотя есть люди, которые считают, что с ребенком проще.

Фотографии предоставлены Марией Марковской