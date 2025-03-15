Нюансы Путина, террор с воздуха и снежные барсы Татарстана

Владимир Путин ответил на предложение временного перемирия и провел совещание для курской группировки войск, Россия подверглась самой массированной атаке дронов, Госсовет РТ обсудил поддержку ветеранов СВО, в Казани проходит международная конференция, посвященная снежному барсу: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.





В Саудовской Аравии 11 марта прошли переговоры американской и украинской делегаций

Фото: spa.gov.sa

Мы за, но есть нюансы: Путин ответил на предложение временного перемирия со стороны США и Украины

Самое главное событие недели – предложение США и Украины о временном перемирии с Россией. В Саудовской Аравии 11 марта прошли переговоры американской и украинской делегаций. По их итогам России было предложено 30-дневное прекращение огня с возможностью его продления.

Участвовавший в переговорах госсекретарь США Марко Рубио заявил по их итогам, что «мяч теперь на стороне России». Разумеется, не обошлось без угроз для нашей страны. Американский президент Дональд Трамп заявил о возобновлении обмена разведданными с Украиной и продолжении оказания военной помощи Киеву. Хотя, судя по атаке украинских беспилотников на российские города (см. ниже), этот обмен даже не ставился на паузу. Военная помощь тоже, если честно, не приостанавливалась – разве можно серьезно говорить о приостановке на несколько дней в то время, когда украинцы продолжали получать вооружение по инерции из «байденовских запасов»?

«Мяч» от переговоров в Джидде получился, мягко говоря, очень странным. Россия получила предложение, дикость которого в том, что переговоры США и Украины начались на фоне самой массированной атаки украинских беспилотников на российские города. При этом сами дроны были начинены шариками для поражения мирных граждан и били исключительно по гражданским объектам. Чистый беспримесный терроризм со стороны Украины с человеческими жертвами.

Американцы как ни в чем не бывало садятся за стол переговоров с террористами и пытаются на фоне самых массовых авиаударов по гражданскому населению навязать нашей стране так называемое временное перемирие. Как можно одной рукой «продавать мир», а другой поощрять терроризм? Увы, но США это противоречие не смущает.

Впрочем, все как обычно – предложение о перемирии России вброшено удивительно «вовремя», как раз когда уничтожается группировка ВСУ в Курской области. Да и в целом инициатива на линии фронта принадлежит Российской армии.

Все ждали ответа на это «мирное предложение» от России, и он последовал. В Кремль на встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко 13 марта аккредитовалось беспрецедентное количество представителей прессы. Кроме российских и белорусских журналистов, а также журналистов мировых агентств, таких как AFP и Reuters, в Большом Кремлевском дворце присутствовали корреспонденты, например, китайских и индийских СМИ. Все ждали комментариев российского лидера о возможности прекращения огня по линии соприкосновения и мирных переговоров.

Перед пресс-конференцией глава МИД РФ Сергей Лавров ясно дал понять, что Россия не верит во временные перемирия.

«Как показывает вся история с 2014 года, временное перемирие объявлялось уже неоднократно: и Минские договоренности, и договоренности, которые были разрушены путчем в феврале 2014 года, и договоренности в Стамбуле – все это было сопряжено с объявлением перемирия. Все время, каждый раз после этих договоренностей выяснялось, что нам врали. Врали украинцы при поддержке своих партнеров, которые тоже из Европы. Если сейчас европейцы хотят сделать так, чтобы украинцы обвели вокруг пальца еще и американцев, я думаю, администрация Трампа прекрасно все понимает и во всем разберется. Нам нужен устойчивый, постоянный мир, опирающийся на устранение первопричин нынешней ситуации на Украине», – заявил Лавров журналистам.

А дальше Президент России сделал следующие заявления о предложении США и Украины:

Россия поддерживает 30-дневное перемирие, но вопрос в том, что делать с участком украинского вклинения в Курской области.

Сама по себе идея правильная, и мы ее поддерживаем, но есть вопросы, которые мы должны обсудить.

Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий и какова цена этих приказов?

Кто определит, где и кто нарушил возможную договоренность о прекращении огня на протяжении двух тысяч километров? И т. д.

Всего за пару минут Путин, поддержав предложение, задал столько практических вопросов, что отвечать на них авторам инициативы предстоит очень долго. То есть это предложение недоработанное и спешное. Как говорится, прежде чем перекидывать мяч на сторону России, вы его хорошенько накачайте. Перемирие – это хорошо, но есть масса нюансов, которые необходимо решать, и это вопросы, требующие вдумчивого исследования.

Запрос Путина на механизмы контроля – это не дипломатическая риторика, а способ перевести переговоры в практическую плоскость, где США и Украине придется ответить на неудобные вопросы. Если Вашингтон действительно стремится к прекращению конфликта, ему придется предложить реальные инструменты контроля. А пока, как видим, ничего, кроме грубого давления на Россию, американцы предложить не могут. Так что мяч снова на стороне США – серьезно проработайте то, что предлагаете, и так, чтобы контроль за выполнением перемирия был по-настоящему действенным.

11 марта Россия подверглась самой массированной атаке дронов с начала СВО. Основной удар пришелся на Курскую и Московскую области Фото: t.me/vorobiev_live

Масштабный террор: Россия подверглась самой массированной атаке дронов с начала СВО

Эта неделя определенно была очень тревожной и опасной не только для жителей прифронтовых регионов, но и для других территорий Российской Федерации.

11 марта Россия подверглась самой массированной атаке дронов с начала СВО. Основной удар пришелся на Курскую и Московскую области. Силами средств ПВО было сбито 343 украинских беспилотника, включая шесть ударных аппаратов в районе Курской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны РФ, назвав авианалет самой массированной атакой врага.

Все дроны летели «стаями» по 6-12 штук, чтобы в моменте российская система ПВО не успевала справляться. Последняя, однако, в целом совладала со столь масштабным налетом, сведя человеческие жертвы и разрушения к минимуму. К сожалению, жертвы все же есть – в подмосковном Домодедове погибли трое сотрудников на территории центра «Мираторга». Всего в результате атаки дронов на Подмосковье пострадали 20 человек (в том числе трое детей), сообщили в Минздраве России. Госпитализированы шестеро, в том числе один ребенок. Самые серьезные повреждения гражданской инфраструктуры также отмечены в Московской области.

Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте в связи с массированной атакой беспилотников. Для такой юридической трактовки у следователей есть масса оснований.

Трое сотрудников «Мираторга» скончались от ранений поражающими элементами (шарики диаметром около 7 мм), которыми были начинены украинские дроны. Один из жителей поселка Сапроново пострадал от взрывной волны в своей квартире – осколки оконного стекла порезали тело. Позже он также обнаружил подшипники диаметром 7 мм.

Их использование – типичная тактика террористических группировок, направленная на максимизацию жертв среди гражданского населения. Никакой военной целесообразности в применении таких поражающих элементов в БПЛА, как и в выборе объектов атак (жилые дома, торговые центры и дороги), не было. Это террористическая акция, направленная именно против мирного населения.

Но это еще не всё – ранним утром 14 марта случилась новая атака беспилотников на Россию. Два дрона упали в центре Москвы, еще четыре, по предварительным данным, были сбиты на подлете к столице в Московской и Калужской областях.

К сожалению, подобные атаки еще будут. Чем хуже положение ВСУ и бывшей Украины в целом, тем более ожесточенные мерзости они будут творить. Бандеровщина. Самые лютые преступления бандеровцы совершали после 1950 года, когда им стало окончательно ясно, что никакой перемоги не видать.

И, возможно, Украина будет атаковать в своей агонии еще большими силами. Так, только в 2025 году киевский режим планирует закупить 4,5 млн FPV-дронов собственного производства, потратив на это более 110 млрд гривен, заявил директор департамента политики закупок министерства обороны Украины Глеб Каневский. В 2024 году украинское военное ведомство закупило «лишь» 1,5 млн дронов.

«Если будет перемирие, а потом через год опять война, то на Россию каждый день будут лететь несколько тысяч БПЛА ВСУ. Это ясно говорит, что условием мира может быть только уничтожение неонацистского и террористического характера государственности Украины», – прокомментировал в своем телеграм-канале политолог Сергей Марков.

Так что прав Раис РТ Рустам Минниханов, призывая всех к неустанной бдительности и полной готовности к дальнейшим атакам дронов. Все кончится только с уничтожением антироссийского террористического киевского режима, не иначе.

12 марта Владимир Путин посетил совещание в одном из пунктов управления курской группировкой войск Фото: kremlin.ru

Задача разгромить: Путин провел совещание в пункте управления курской группировкой войск

Еще одно событие недели, связанное с СВО, – 12 марта Владимир Путин посетил совещание в одном из пунктов управления курской группировкой войск. Новость о визите Президента РФ попала на первые полосы мировых изданий. Символично, что на совещание он прибыл в военной форме – крайне редком для него образе и стиле.

«Появление Путина в форме – это сигнал решимости в самое ближайшее время завершить операцию по освобождению Курской области», – отметил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

«Группировка ВСУ в Курской области окружена, изолирована, идет ее планомерное уничтожение», – сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Главнокомандующему.

Группировка войск «Север» в течение недели освободила от ВСУ 29 населенных пунктов на территории области, включая город Суджу, где в центре города был установлен российский флаг. Оставшиеся разрозненные группы украинских оккупантов, не имея связи и представления о происходящем в городе, пытаются самостоятельно пробираться в направлении границы. Украинское командование бросило своих солдат – ни о каком организованном отходе ВСУ из «суджанского капкана» речи не идет. Освобождением Суджи фактически завершается история с захватом Курской области – осталось отбить пять приграничных населенных пунктов.

В свою очередь, Владимир Путин выступил на открытой для прессы части совещании с конкретными указаниями для военных:

В ближайшее время задача окончательно разгромить противника, который окопался в Курской области, и полностью освободить регион.

Россия будет относиться к украинским военным, взятым в плен в Курской области, как к террористам.

Ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно, однако иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции.

В будущем нужно подумать о создании зоны безопасности у государственной границы.

Кроме того, Президент РФ поблагодарил руководство Генштаба и особо отличившиеся подразделения за проделанную в Курской области работу. Украинцы хотели использовать захваченные в этом регионе территории как козырь в возможных переговорах, но теперь они остались без этого аргумента. Слава Российской армии!

Темой выездного заседания Государственного Совета РТ стали меры поддержки участников и ветеранов специальной военной операции и членов их семей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это первоочередная задача»: Госсовет РТ обсудил поддержку ветеранов СВО

Событие недели в парламентской и патриотической жизни Татарстана – выездное заседании президиума Государственного Совета РТ в Верхнем Услоне. Темой выездного заседания стали меры поддержки участников и ветеранов специальной военной операции и членов их семей.

Верхнеуслонский район Татарстана был выбран не случайно – его нынешний глава Евгений Варакин руководил восстановлением подшефных Татарстану городов Лисичанск и Рубежное ЛНР. Да и сам район отличается активной поддержкой СВО. С начала спецоперации районом отправлено 29 гуманитарных конвоев в зону ее проведения. Благодаря поддержке предпринимателей и неравнодушных жителей общая сумма помощи превысила 140 млн рублей.

«Поддержка участников и ветеранов специальной военной операции и членов их семей является первоочередной задачей для органов государственной власти нашей республики. Об этом в частности было подчеркнуто на встрече Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», – отметил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

С первого дня спецоперации Татарстан подключился к помощи участникам СВО и их семьям. Большая работа была проделана по гуманитарной линии, помогали фронту и жителям прифронтовых городов. Республика, как уже было отмечено, взяла на себя шефство над городами Лисичанск и Рубежное.

«На решение задач по всем направлениям республикой уже направлено свыше 36 млрд рублей. Ответственные задачи по формированию личного состава вооруженных сил, поддержке военнослужащих и их близких решаются на уровне муниципалитетов республики», – заявил Председатель Госсовета РТ.

Помогают в республике и с трудоустройством ветеранов. Так, например, в Татарстане запущен проект «Батырлар. Герои Татарстана», нацеленный на профессиональную подготовку участников и ветеранов спецоперации для их последующего трудоустройства в органах власти и госкомпаниях.

О выплатах участникам СВО рассказала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Наталья Бутаева.

«Мы продолжаем выплаты в размере 360 тысяч рублей проходящим военную службу в наших именных батальонах «Алга», «Тимер» и «Батыр». В этой части никаких проблем у нас нет. Также продолжаем выплаты в размере 20 тысяч на каждого ребенка военнослужащего. Есть и выплаты для семей, потерявших своих близких, – мы выплачиваем им по 2 миллиона рублей. <…> Дети обеспечиваются путевками на отдых. Также наше Министерство культуры предоставляет право на посещение мероприятий», – рассказала замминистра.

Это лишь малый список мер поддержки для семей погибших. Реабилитации, трудоустройству и переобучению ветеранов СВО в Татарстане уделяется особое внимание. С 23 декабря 2022 года по март этого года медпомощь была оказана 18 тысячам участников спецоперации. Выполнено свыше 3 тысяч операций. С 10 ноября 2022 года реабилитацию в Татарстане прошли свыше 3,5 тысячи участников СВО, пострадавших в боях.

Несмотря на большие объемы помощи фронту, ветеранам и семьям участников СВО со стороны республики, ее все равно можно усиливать. Только так можно приблизить столь желанную и долгожданную Победу, которую наша страна обязательно одержит в этом противостоянии.

В Казани проходит трехдневная научная конференция «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Символ республики: в Казани проходит международная конференция «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий»

Событие недели в научной жизни республики – проходящая в Казани трехдневная научная конференция «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий». Конференция приобрела статус международной – на нее собрались представители всех 12 стран, на территории которых обитает этот вид кошачьих, а именно Афганистана, Бутана, Китая, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Непала, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и, конечно, России.

Большая дикая кошка находится под угрозой полного исчезновения, и для ее спасения необходимы объединенные усилия. Организаторами мероприятия выступили Правительство Татарстана, Межрегиональная ассоциация «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис», Минприроды России и Министерство экологии и природных ресурсов РТ.

Кроме них, на конференции присутствовали представители федеральных агентств и ведомств, а также вип-гости из других российских регионов. Например, Глава Республики Алтай Андрей Турчак, который накануне встретился с Рустамом Миннихановым и подарил ему картину Аржана Ютеева с изображением… барса!

Раис Татарстана выложил в своем Telegram-канале видео с ирбисами, обитающими в центре «Снежный барс» на Алтае.

«Сегодня в Казани международные эксперты обсуждают вопросы сохранения снежных барсов. Недавно на Алтае заработал специальный центр, где будут изучать и разводить хищников», – подписал ролик руководитель республики.

Сама по себе конференция развивает заложенный Казанским саммитом БРИКС тренд на сохранение и спасение больших кошек. Об этом было сказано в 20-м пункте Казанской декларации саммита:

«С удовлетворением отмечая усилия наших стран по сохранению редких видов и высокую степень уязвимости крупных представителей семейства кошачьих, обращаем внимание на инициативу Республики Индии по созданию Международного альянса больших кошек и призываем страны БРИКС совместно работать в целях дальнейшего содействия сохранению больших кошек. Мы также отмечаем создание ОАЭ Фонда сохранения видов имени Мохаммеда бен Заида. В связи с этим призываем страны БРИКС наращивать совместную деятельность в области сохранения и защиты наиболее уязвимых видов».

На конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий» было объявлено о намерении увеличить численность снежных барсов в России до 150 особей к 2030-2035 годам. Об этом сообщила директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Ирина Маканова.

В настоящее время в стране обитает около 90 снежных барсов, что составляет примерно 2 процента от их мировой популяции. Результаты учета показывают, что наибольшее количество ирбисов зафиксировано в Республике Алтай (54 особи), Тыве (15), Красноярском крае (12) и Бурятии (7), где численность снежных барсов, к сожалению, снижается (в остальных перечисленных регионах наблюдается рост).

Важным итогом конференции станет принятие декларации, призванной объединить усилия стран по охране снежного барса. Главными угрозами для него являются деятельность браконьеров и промышленное освоение территорий. Горно- и лесодобывающие производства вытесняют животных с привычных мест обитания. Браконьерство также наносит значительный ущерб: помимо прямой охоты на хищников, уничтожается их кормовая база, что вынуждает их нападать на домашний скот. Это, в свою очередь, создает конфликт между местным населением и животными.

Для решения таких конфликтов в местах обитания ирбисов созданы компенсационные стада. За последние три года в России компенсировали около 70 погибших домашних животных.

Для татарстанцев снежный барс – тотемное животное предков и знаковый, знакомый с детства образ. Как писал булгаровед Алексей Смирнов, ранние болгары, переселившиеся на территорию Среднего Поволжья в конце VII – начале VIII века, были болгаро-аланами, а их культовым животным был как раз барс. На гербе Татарстана, как всем известно, также красуется крылатый снежный барс. Так что беречь ирбиса нам необходимо вдвойне – и как редкое краснокнижное животное, и как символ республики.