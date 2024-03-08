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NYT заявил разочаровании США в Украине из-за Зеленского
В отношениях Вашингтона и Киева наблюдается все больший разлад из-за стратегии Президента Украины Владимира Зеленского, утверждает New York Times.
«После более чем двух лет союза отношения между США и Украиной демонстрируют признаки усталости и разлада, уступая место взаимному разочарованию», — отмечается в тексте.
Об этом говорит большой поток критики со стороны Вашингтона из-за поражения ВСУ под Авдеевкой. Американские эксперты, в частности, указывают на слишком большие потери, понесенные Украиной из-за долгой обороны укрепрайона, а также серьезные расходы Зеленского на оборону небольших городов, которые «не имеют стратегической ценности».
Однако эта критика обоюдная. Так, к примеру, Киев заявляет о «политическом параличе» в Вашингтоне, из-за которого у ВСУ не хватает боеприпасов.
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