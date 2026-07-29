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Этно-показы мод на фестивале «Стиль жизни - культурный код» в Казани
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Открытие футбольного сезона Рубин - Краснодар
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Цель – создать для ребенка безопасную среду: как в РТ будут бороться с буллингомВ Татарстане разработали план по борьбе с травлей подростков сверстниками
Вовлечение детей в спорт и творчество, активная работа с родителями и курсы для учителей – это все вошло в план по борьбе с буллингом, который разработали в Татарстане. Документ предусматривает плановую работу вплоть до 2030 года. Что в него войдет и насколько актуальна проблема травли в школах, рассказали полицейские, психолог и детский омбудсмен.
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Инструкция для водителей: как сэкономить на проезде по обходу НижнекамскаНовый сервис в едином центре оформления льготного проезда по участку М-12 в Нижнекамске работает в режиме «единого окна»
Жители Закамья могут сэкономить на проезде по обходу Нижнекамска и Набережных Челнов. Для водителей ввели специальные условия абонементов, действующих с марта 2026 года, благодаря им экономия средств составит до 64%. Оформить их можно в едином центре Нижнекамска. Уже в первые дни абонементы на льготный проезд оформили около 100 жителей республики.
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Система на износ: почему звезды «Хрустального» покидают Этери ТутберидзеОт Трусовой до Валиевой, уход Петросян и кризис системы: почему даже новые звезды Этери Тутберидзе не выдерживают работы в группе
Решение Аделии Петросян лишь подтвердило правило: в «Хрустальном» фигуристки выдерживают один олимпийский цикл. От Липницкой и Медведевой до Трусовой и Валиевой — лишь Загитова завершила карьеру без громкого разрыва. «ТИ-Спорт» разбирается, почему максимализм и жесткий прессинг штаба неизбежно ведут к выгоранию, а после Олимпиады все заканчивается.
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Четыре барьера для беспилотников: что мешает развитию отрасли дронов в РоссииРифкат Минниханов заявил, что беспилотные технологии в воздухе, на земле и воде нельзя развивать как независимые направления
Развитие беспилотных транспортных систем становится важным элементом национальной повестки технологического суверенитета России. Однако прогресс замедляется целым рядом барьеров, которые пока не удается устранить. Что мешает развитию беспилотников в стране, обсудили сегодня на вебинаре «Интеллектуальные системы мобильности».
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«Он был в состоянии аффекта»: убийце экс-замглавы КВТКУ попросили уменьшить срокВерховный суд Татарстана пересмотрел срок наказания убийце бывшего заместителя начальника Казанского танкового училища
Сегодня Верховный суд РТ вынес решение по апелляционной жалобе на приговор Даниила Алмазова, которого районный суд приговорил к 9 годам за убийство, кражу и сбыт государственных наград. Защита попросила смягчить приговор, сославшись на невменяемость подсудимого. Суд принял неожиданное решение. Подробности – в репортаже «Татар-информа» из зала суда.
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Капремонт домов в Татарстане: что обновят, как идет программа и куда жаловатьсяВ этом году в Татарстане обновят 747 многоквартирных домов, на капремонт выделено более 11,4 млрд рублей
За 18 лет в Татарстане капитально отремонтировали более 12 тыс. многоквартирных домов, вложив в программу свыше 107 млрд рублей. Как сегодня проходит капремонт, почему замена лифтов стала самой затратной частью работ, где проверить деньги своего дома и что делать, если ремонт вызывает вопросы, рассказали на брифинге в Кабинете министров республики.
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Казань вошла в тройку самых популярных городов для поступления в вузыВ вузы Казани подали заявления 90 тыс. абитуриентов
Прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершился в России. Через портал «Госуслуги» поступило 4,3 млн заявлений от почти 1,3 млн человек, сообщили в Минобрнауки РФ.
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«Ак Барс» уже не гранд: повторит ли Валиуллин свой трюк после исхода звезд
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«Сфоткай мамину карту – получишь приз»: как мошенники обманывают детей в Сети
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«РОСТКИ-2026»: экономика дронов, цифровая медицина и турнир по ремонту техники
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Искусственный, суверенный, свой: зачем России закон об ИИ
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Промпроизводство в Татарстане в первом полугодии выросло на 6,2%
Эксперт Хаминский назвал дефекты купюр, с которыми откажут в магазине
Депутат Госдумы предупредил о новой схеме мошенничества через домовые чаты
Депутат Госдумы объяснил, как избежать проблем с пенсионным стажем
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«Первое, что делают мошенники, – запугивают жертву»: как обезопасить себя от кибераферистовЗа 5 месяцев мошенники украли у жителей РТ почти на 300 млн меньше, чем в 2025-м
Почти на 300 миллионов рублей снизился ущерб от действий мошенников в Татарстане. Самозапреты на оформление кредитов и сим-карт, активный поиск и наказание курьеров и дропперов – подельников преступников – дают свои плоды. Тем не менее люди продолжают верить незнакомцам и отдавать им миллионные сбережения.
Активисты «Молодой Гвардии» возложили цветы к мемориалу и почтили память детей – жертв войны на Донбассе24 июля 2026 46 фото
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Эльмира Зарипова: «Благодаря Электронной доске почета мы сможем увидеть лучших»20 июля 2026
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Ильгиз Зайниев: «Я не то чтобы знаю татарского зрителя. Я сам татарский зритель»19 июля 2026
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Татарстан отправил более 150 тонн гуманитарного груза в зону СВО27 июля 2026
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Пресс-конференция о Международном форуме Kazan Digital Week-202629 июля 2026