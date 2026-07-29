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11:32 Эксперт Хаминский назвал дефекты купюр, с которыми откажут в магазине
11:22 В ЦБ сообщили о росте инфляционных ожиданий у россиян
11:12 Появились подробности дела работницы почты, которую обвиняют в краже 61 млн в РТ
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
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10:51 Электронную доску почета Татарстана жители республики увидят в начале августа
10:35 В аэропортах Татарстана сняли временные ограничения
10:29 В Казанском Кремле пройдет концерт в рамках фестиваля «Күрше»
10:29 Подросток утонул в озере в Лениногорске, пытаясь достать мяч из воды
10:11 NYT: Иран рассматривал удар по порту Украины после атаки на судно
10:06 Основателя Telegram Дурова обвинили в содействии терроризму
10:01 Программу пяти школьных предметов обновят к 2027 году
09:58 Семьи с детьми получат выплаты и пособия за июль 3 и 5 августа
09:52 Режим «Беспилотная опасность» в Татарстане отменен
09:39 Марсель Миннуллин назначен и.о. главы Минздрава Запорожской области
09:26 Росстандарт утвердил новый ГОСТ на творожные сырки
09:19 10 человек спасены на пожаре в челнинской многоэтажке
09:08 На бульваре «Ярдэм» в Казани высадят 170 деревьев и создадут озеро
09:00 Средняя пенсия в России выросла на 4,4 тыс. рублей за два года
09:00 Старт продаж ESTEO MX: мощный внедорожник с ИИ и тремя экранами – уже в ТТС
08:54 Вражеский беспилотник сбит над Татарстаном
07:25 Отменена угроза атаки БПЛА на 5 городов Татарстана
07:03 Аэропорты Татарстана закрыты на прием и выпуск воздушных судов
06:55 Объявлена угроза атаки БПЛА на Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Елабугу и Заинск
06:00 Кратковременные дожди и до +29 градусов прогнозируют в Татарстане 29 июля
04:34 В Татарстане объявили беспилотную опасность
22:32 «Пурга и провокация»: Медведев опроверг слухи о подготовке мобилизации в России
22:20 Визит Уиткоффа и Кушнера в Россию может пройти в ближайшие недели
21:36 Маткапитал на первого ребенка в России в 2026 году составляет 728 тыс. рублей
20:50 В Пестречинском районе ввели выплату 15 тыс. рублей при рождении ребенка
20:43 ЖКХ, пенсии и защита детей: какие законы приняты по инициативе Татарстана
20:38 Путин поздравил 430-й мотострелковый полк с присвоением звания гвардейского
20:05 Герой России Лапин: Татарстан лидирует по числу Героев РФ среди регионов
19:46 Управление ЗАГС Кабина РТ сообщило о росте числа браков и снижении разводов
19:45 Финансовый университет предоставит грант абитуриенту с 310 баллами ЕГЭ
19:34 Казань входит в тройку городов-миллионников по развитию городской среды
19:12 Сенаторы США согласовали законопроект об «адских санкциях» против России
19:06 В Болгаре пройдет всероссийский скаутский слет «Джамбори»
19:01 Путин одобрил обновление договоров о ВТС с Казахстаном и Узбекистаном
18:18 Татарстан стал самым выгодным направлением для семейных поездок в августе
18:08 Татарстанским аграриям дадут 3,1 млрд рублей на новую технику
18:07 СИБУР откроет на экотропе в Казани новый «Маршрут Зяблика»
18:00 Врач поделилась советами о том, как приучить ребенка к ЗОЖ
17:51 Пострадавшим после атак на объекты Wildberries оказали помощь на 40 млн рублей
17:50 Пьяный 18-летний парень на авто, удирая от ДПС в Казани, врезался в стену
17:35 МакSим выписали из больницы после экстренной госпитализации
17:35 Предприятия СИБУРа в Татарстане в I полугодии увеличили производство на 6%
17:35 Путин заявил о важности обновления состава Совета Федерации
17:29 Опрос: 39% казанцев назвали рабочий стресс постоянной частью жизни
17:19 В инциденте с горящим «ПАЗом» на Краснокошайской в Казани никто не пострадал
17:17 Биолог Фенюк: человечество пока не готово к жизни длиной в 150 лет
16:45 Переползавший дорогу в Казани мужчина попал под колеса авто и умер
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11:17 Минтруд РТ объяснил, как попасть на электронную доску почета РТ
10:24 Магдеев рассказал о доставке шефской помощи подразделениям Черноморского флота
10:05 Высокогорский район передал бойцам СВО очередной автомобиль
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
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09:31 Боец СВО в отпуске благоустроил Святой родник в Заинском районе
09:26 В Татарстане расширили программу капремонта домов на 2026-2028 годы
09:22 На реконструкцию центра им. Абдуллы Алиша в Казани направят еще 402 млн рублей
09:19 Казанская компания доработает проект трамвайной линии в Замелекесье
08:33 Сборная Татарстана готовится к окружным сборам «Гвардеец»
21:50 Новый мост, набережная и «Кумыс гора»: как изменился Ютазинский район за 5 лет
21:42 Во время «Карабаш Феста» закроют часть акватории Карабашского водохранилища
20:39 Благоустройство, туризм и новые ФАПы: в Камском Устье обсудили развитие района
20:15 Более 3 млрд рублей вложили в инфраструктуру Рыбно-Слободского района
18:46 «Бондюжский характер»: в Менделеевске подвели итоги развития района
17:50 Олег Морозов: Вопрос льготного проезда по М-12 решен на федеральном уровне
17:15 Олег Морозов о Нурлате: «За 5 лет вдвое увеличить ВТП – это высокое достижение»
16:56 В Татарстане продолжают контролировать обстановку в лесах с воздуха
16:24 «Проекты должны создавать условия для жизни»: в Кукморе подвели итоги пятилетки
16:19 Более тысячи представителей студотрядов Татарстана работают в туротрасли
16:03 Международный кинофестиваль «Каракуз фильм» стартовал в Альметьевске
15:48 «Работаем на результат»: в Дрожжановском районе подвели итоги пятилетней работы
15:38 Эльмира Зарипова в прямом эфире расскажет о запуске Электронной доски почета
14:37 Историко-культурный фестиваль «Соколка» пройдет в Татарстане
14:28 В Нурлате четыре женщины наладили производство еды для бойцов СВО
13:56 Ольга Павлова обозначила ключевые задачи развития кадетских корпусов
11:53 Музей-заповедник «Свияжск» представил наследие Татарстана в Катманду
11:40 В России в июне зафиксирован рост выдачи ипотек
11:38 ПФО стал вторым среди округов по объему ввода нежилой недвижимости
11:35 «Это базовый документ»: в РФ подготовили атлас для инвесторов из КНР
10:37 Еще 31 проект из Татарстана получит гранты Российского общества «Знание»
10:05 Татарстан стал лидером инноваций в студенческом предпринимательстве
22:04 В Татарстане подвели итоги кадастровой оценки земель
18:06 Ольга Павлова: Татарстан вносит весомый вклад в интеграцию исторических регионов
17:56 В Лаишево пройдет международный молодежный лагерь «Аркадаш»
16:30 Выпускникам Казанского юридического института МВД вручили дипломы
16:21 В Актанышском районе открыли мемориальную доску участнику СВО
16:08 Минлесхоз РТ сообщил о снижении числа возгораний возле леса
14:45 Почти 94% избирательных участков Татарстана к выборам разместят на первых этажах
13:57 В Менделеевске заложили новую традицию фестиваля «Гонка Героев»
12:54 Фонд «Защитники Отечества» выдал ветеранам СВО более 2,8 тыс. комплектов одежды
11:15 В Нурлатском районе волонтеры шьют для бойцов СВО носилки и спальные мешки
10:39 В Казани на 2 месяца ограничат движение на участке от ул. Шишкина до ул. Майской
09:58 Бывший завод ячеистых бетонов в Челнах застроят жильем к 2033 году
09:15 Российские решения для транспорта будущего представят на онлайн-вебинаре
08:45 Строитель из Буинского района помогает бойцам СВО и восстанавливает Мариуполь
15:41 В Татарстане зарегистрировали права дольщиков на 22,3 тыс. объектов
10:57 Зяббаров доложил о ходе уборочной кампании в Татарстане
08:30 Труженица тыла Алчачек Шагиахметова из Казани празднует 100-летний юбилей
21:37 Новая школа, дороги и чистая вода: в Буинске обсудили достижения и планы
20:56 Айдар Метшин: «Аксубаевский район силен отношением к родной земле»
20:02 Новые дороги и мост через Ик: итоги пяти лет подвели в Муслюмовском районе
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