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Политика
18 ноября 2022  22:32

NYT: Западные чиновники не представляли, какой у России арсенал ракет

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Должностные лица Украины и стран Запада на протяжении месяцев утверждали, что российские запасы ракет истощаются, но Россия при этом продолжает регулярно наносить массированные ракетные удары. Об этом пишет New York Times, передает РИА Новости.

Экс-полковник корпуса морской пехоты США и старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан рассказал, что лишь немногие западные чиновники имеют четкое представление о состоянии ракетного арсенала РФ. По его словам, западные военные считают, что Россия долгое время хранила запас оружия и ракет на случай «войны с НАТО».

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре через два дня после теракта на Крымском мосту, российские власти заявили, что за инцидентом стоят украинские спецслужбы. Российские военные обстреливают объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

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