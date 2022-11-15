NYT: Запад превратил Украину в наилучший полигон для испытания своего оружия

Запад превратил Украину в полигон для испытания различных видов вооружений. Так, на ее территории проводятся испытания транспорта, коммуникационного и информационного оборудования, полученного от США и европейских государств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The New York Times.

«Украина — лучший испытательный полигон, поскольку у нас есть возможность проверить все гипотезы в бою и внести революционные изменения в военные технологии и современную войну», — приводятся в статье слова вице-премьера Украины Михаила Федорова.

Автор текста полагает, что конфликт на Украине выгоден Западу и с этой точки зрения. Так, экс-Президент Литвы Даля Грибаускайте заметила, что «ей стыдно», что НАТО и его союзники учатся воевать, используя чужую территорию. «И мне стыдно, потому что украинцы платят своими жизнями за эти учения для нас», — подчеркнула она.