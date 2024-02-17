NYT: За атакой на газопровод в Иране стоит Израиль

На этой неделе Израиль мог тайно атаковать два газопровода в Иране, что привело к «массовым беспорядкам в нескольких провинциях». Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на двух чиновников из западных стран и военного функционера, связанного с иранским Корпусом стражей исламской революции.

В ночь на 14 февраля произошли взрывы в нескольких точках на двух трубопроводах, проходящих через провинции Фарс и Чехармехаль и Бахтиария. При этом перебои в поставках газа затронули жилые дома, правительственные здания и крупные заводы как минимум в пяти провинциях Ирана, замечает NYT со ссылкой на чиновников и местные СМИ.

Эксперты по энергетике подсчитали, что атаки на трубопроводы, привели к потере примерно 15% ежедневной добычи природного газа в Иране, что свидетельствует о масштабе нападения.

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи охарактеризовал случившиеся как «диверсии и террористические атаки». «План врага заключался в том, чтобы полностью прервать подачу газа зимой в несколько крупных городов и провинций нашей страны», — заметил он, но не обвинил напрямую ни одну страну.

Кроме того, по мнению собеседников издания, израильские спецслужбы ответственны и за взрыв на химическом заводе на окраине Тегерана, случившийся 15 февраля. Иранские должностные лица объяснили взрыв аварией на топливном баке.

Западные официальные лица и иранский военный функционер констатировали, что нападение на газопроводы требовало глубокого знания инфраструктуры Ирана и тщательной координации, особенно с учетом того, что они были повреждены в нескольких местах одновременно.

NYT отмечает, что израильские спецслужбы неоднократно наносили удары по военным и ядерным объектам Ирана и проводили кибератаки против серверов Министерства нефти, что приводило к беспорядкам на заправочных станциях по всей стране. Однако взрыв на таком объекте энергетической инфраструктуры, от которого зависят промышленные предприятия и миллионы мирных жителей, свидетельствует об эскалации «негласной войны» со стороны Израиля.

Один из западных чиновников предположил, что атака носила в первую очередь символический характер, поскольку ее последствия относительно легко устранить. В то же время, по его мнению, Израиль таким способом дал понять Ирану, что может нанести ему ущерб, если война из сектора Газа и Йемена распространится на весь Ближний Восток.