NYT: ВС России используют новую тактику, поджигая минные поля

Вооруженные силы РФ адаптируются к действиям украинских войск во время контрнаступления. В частности, они начали применять новую тактику, поджигая установленные ранее минные поля. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на украинских военных.

«<…> движущей силой этих усилий (попыток прорыва российских укреплений — прим. Т-и) являются сотни небольших штурмовых групп, часто всего от восьми до десяти солдат, каждой из которых поручено атаковать одну траншею, полосу деревьев или дом», — отмечает издание.

По оценке NYT, «это трудный способ вести войну <…> — без гарантии успеха». Хотя в целом разговаривавшие с корреспондентами издания украинские военные надеются на убыстрение хода контрнаступления, один из них заметил, что у россиян на данный момент по-прежнему «больше артиллерии, больше танков, больше дронов и больше людей».

Новую тактику российской стороны собеседники издания из числа украинских морских пехотинцев описали следующим образом: уже заминированные территории будто бы заливаются горючим веществом, а при попытке расчистить проход с дрона сбрасывается граната. Вещество загорается, и мины начинают взрываться.