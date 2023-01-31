NYT: Внешняя торговля России переживает всплеск и уже вышла на уровень до начала СВО

Российская экономика оказалась «удивительно устойчивой», несмотря на жесткие западные санкции, введенные из-за проведения военной спецоперации на Украине. Это вызывает вопросы об эффективности ограничительных мер, пишет The New York Times.

«Последние данные показывают всплеск торговли с некоторыми соседями и союзниками России, предполагая, что такие страны, как Турция, Китай, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, вмешиваются, чтобы поставлять России многие товары, которые западные страны пытались сократить <…>», – пишет газета.

В качестве примера автор приводит Армению, заявляя, что в стране зафиксирован «взрывной рост экспорта смартфонов в Россию». «Тенденция, которая в прошлом году повторилась со стиральными машинами, компьютерными чипами и другой продукцией в ряде других азиатских стран, свидетельствует о некоторых новых средствах выживания, которые поддерживают российскую экономику на плаву», – пишет газета.

Многим странам оказалось сложно разорвать или сократить торговые связи с Россией, на чем настаивает Запад. Согласно данным исследования из университета Санкт-Галлена в Швейцарии, которые цитирует газета, меньше 9% компаний из стран Евросоюза и G7 прекратили отношения со своими российскими партнерами.

The New York Times также приводит данные Международного валютного фонда (МВФ), свидетельствующие о стойкости российской экономики. Так, по прогнозам МВФ, рост экономики России в 2023 году составит 0,3%, в то время как ранее прогнозировался спад на 2,3%.

Антироссийские санкции начали ужесточаться после начала проведения военной спецоперации, о начале которой почти год назад – 24 февраля 2022 года- объявил Президент Владимир Путин.