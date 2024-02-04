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NYT: В НАТО уверены, что США потеряют лидерство в мире при президентстве Трампа
В НАТО начались неофициальные обсуждения о будущем альянса при потере лидерства США. По мнению чиновников из Германии и ряда других стран, «новый, сложный и тревожный мир» ожидает их при возможном возвращении Дональда Трампа на пост американского Президента, сообщает The New York Times.
По мнению участников обсуждений, такой поворот событий принесет тяжелые последствия для европейской и трансатлантической безопасности. Примером тому — уже сейчас растущий пессимизм из-за продолжения оказания помощи Украине со стороны США.
В издании отмечают, что в альянсе произошел «поразительный поворот мышления», так как еще недавно в НАТО громко заявляли о новом единстве и новых целях на фоне российской спецоперации.
По данным источников, представители европейских стран уже начали «паломничества» к соратникам Трампа, чтобы выяснить отношение политика к продолжению и наращиванию помощи Украине, а также добиться его расположения.
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