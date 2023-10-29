NYT: Украина потребовала у США системы ПВО-«франкенштейны»

Из-за острой нехватки систем противовоздушной обороны Украина потребовала у США установки FrankenSAM. Образованные от слов «Франкенштейн» и SAM (ракета «земля-воздух»), они представляют собой сочетание западных технологий с боевой техникой эпохи СССР. Об этом сообщает The New York Times.

В издании объяснили, что есть два вида таких ПВО: первый является гибридом пусковых установок ЗРК «Бук» и ракет Sea Sparrow, а второй сочетает советские радары и ракеты «воздух-воздух» AIM-9M Sidewinder для истребителей F-16. При этом в обойме этих «франкенштейнов» находятся и усовершенствованные комплексы MIM-23 Hawk, которые использовались ВС США с 1959 года.

Киев рассчитывает, что гибриды помогут заткнуть бреши в противовоздушной обороне страны.