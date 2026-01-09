news_header_top
Политика 9 января 2026 18:09

NYT: Украина передала право на добычу лития другу Трампа

Украина передала группе американских инвесторов право на разработку одного из крупнейших месторождений лития – Добра в Кировоградской области, сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что среди инвесторов – миллиардер Рональд Лаудер, друг Президента США Дональда Трампа.

«В четверг Украина отдала тендер на разработку крупного государственного месторождения лития инвесторам, в число которых входит миллиардер, друг президента Трампа», – пишет газета. По информации NYT, Лаудер также предложил идею покупки «богатой ресурсами» Гренландии.

Другим участником сделки стала энергетическая компания TechMet, частично принадлежащая инвестиционному агентству правительства США, созданному во время первого срока Трампа.

Киев и Вашингтон 30 апреля подписали соглашение о природных ресурсах, по которому США получают приоритетное право на покупку добытой продукции. В рамках соглашения планируется создание инвестиционного фонда с равным распределением управления и взносов. Вклад в него будет включать как финансовые инвестиции, так и военную помощь киевскому режиму.

США и Украина подписали соглашение по ресурсам
