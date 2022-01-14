NYT: Украина не сможет вступить в НАТО в обозримом будущем

Украина не сможет войти в НАТО в обозримом будущем. Такое мнение выразили обозреватели газеты The New York Times, сообщает ТАСС.

Среди причин, которые мешают присоединению Украины к Североатлантическому альянсу, — неуверенность европейских членов союза относительно самой инициативы, что в условиях необходимости консенсуса по принятию нового члена делает вступление страны малореальным.

Также, по мнению авторов, несмотря на заявления американской администрации по включению Украины в НАТО, Джо Байден всегда был осторожен в подобных высказываниях, а с конца 2000-х стал менее рьяным в своей позиции относительно расширения альянса на Восток.

Кроме того, членов НАТО не устраивает прогресс Киева в борьбе с коррупцией. Согласно данным Transparency International, страна занимает 117-е место (из 180) по данному показателю.

Обозреватели отметили, что у России есть значительные экономические рычаги в отношении Европы, так что многие европейские страны предпочтут не портить отношения с Москвой.