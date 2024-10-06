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NYT: Трамп задавал Путину вопрос о военной помощи США Украине
Кандидат в Президенты США от республиканской партии Дональд Трамп интересовался мнением Президента России Владимира Путина о военной помощи Украине со стороны Вашингтона. Вопрос был задан во время встречи лидеров стран в Гамбурге в июле 2017 года, сообщает The New York Times.
Во время встречи Трамп заявил, что США изучают возможности предоставления вооружений Украине, и спросил, что собеседник думает по этому поводу.
«Путин ответил, что это было бы „ошибкой“. Что бы Америка ни дала украинцам, сказал он, они попросят больше», — отмечается в сообщении.
По данным издания, тема Украины поднималась уже во время первого телефонного разговора лидеров государств после избрания Трампа в январе 2017 года. Причем, как отмечает источник NYT, первым ее затронул Трамп, когда попросил Путина поделиться мнением об этой стране.
Президент России сообщил ему о коррупции, царящей в Киеве. Однако собеседник отреагировал на это с осторожностью, не соглашаясь, но и не высказываясь в поддержку киевских властей. В том же разговоре Трамп обратил внимание, что конфликт между Россией и Украиной препятствует улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой.
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