NYT: Страны НАТО расходятся во мнениях по поводу дальнейших отношений с Россией

Страны НАТО не едины во мнении по поводу дальнейших отношений с Россией. Вопрос о том, как их выстраивать, вызывает среди государств разногласия, сообщает ТАСС со ссылкой на New York Times.

Источники издания сообщили, что, к примеру, Польша и страны Балтии хотят полного разрыва с Россией и выступают за «усилия, которые поставят Россию на колени». Однако ряд других стран, в том числе Франция, Германия и Турция, наоборот, заявляют о важности продолжения контактов, независимо от текущей ситуации.

24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции на Украине. Выступив с видеообращением, Президент страны Владимир Путин подчеркнул, что главная цель российских военных — защитить мирное население, страдающее от агрессии киевского режима. В ответ Запад ужесточил антироссийские санкции.