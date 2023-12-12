NYT: США сказали Киеву удерживать имеющиеся территории для выгоды в переговорах с РФ

Американские военные призывают Киев сосредоточиться на удерживании уже имеющейся у нее территории и наращивать оборонную промышленность, чтобы в дальнейшем использовать это в переговорах с Россией. Об этом пишет газета The New York Times.

«Некоторые в Вооруженных силах США хотят, чтобы Украина придерживалась стратегии “удерживай и наращивай” — сосредоточилась на удержании имеющейся у нее территории и наращивании своей способности производить оружие в течение 2024 года», – говорится в статье.

В Вашингтоне верят, что подобная стратегия увеличит самодостаточность Украины и выработает у нее способность отразить любое наступление России. Конечная цель состоит в том, чтобы создать достаточно правдоподобную угрозу для того, чтобы российская сторона «могла рассмотреть возможное участие в конструктивных переговорах в конце следующего года или в 2025 году».

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.