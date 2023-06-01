NYT: США считают потенциальной угрозой Северный флот России в Арктике

Власти США беспокоятся из-за возможной угрозы со стороны Северного флота России. Об этом написал журналист New York Times Стивен Эрлангер.

«Опасение в том, что модернизированный Северный флот России может пройти через проливы между Гренландией, Исландией и Великобританией, шаг, известный в НАТО как „красный правый хук“, чтобы перерезать морские пути и подводные кабели и угрожать американскому восточному побережью крылатыми ракетами», — цитирует автора РИА Новости.

Эрлангер отметил, что Россия — огромная держава с современным оружием и военно-морскими базами в Арктическом региона, а вот у НАТО есть серьезные слабые места на Севере. Он подчеркнул, что из-за этого сдерживание России в этом регионе становится одной из приоритетных целей альянса. Автор статьи приходит к выводу, что изменение климата открывает новые морские пути и усиливает соперничество стран в этом регионе.