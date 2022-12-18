NYT: США пытались помешать Украине совершить покушение на начальника Генштаба Герасимова

Американские чиновники пытались помешать Киеву спланировать и осуществить атаку на главу генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, утверждает газета The New York Times (NYT). По сведениям издания, Вашингтон был против покушения, опасаясь, что оно спровоцирует военный конфликт между США и Россией.

«Американские чиновники узнали, что генерал Герасимов планирует отправиться на линию фронта, но утаили информацию от украинцев, беспокоясь, что покушение на его жизнь может привести к войне между США и Россией. Украинцы все равно узнали о поездке», – пишет газета, добавляя, что киевские власти все же якобы организовали атаку, когда Герасимов находился на линии фронта. Даты и другие данные о нападении не приводятся.

Издание утверждает, что после теневых дискуссий Вашингтон попросил Киев отменить атаку, но украинское руководство заявило, что операция уже начата. При этом в публикации не указываются источники информации и не уточняется, о каком промежутке времени идет речь.

Напомним, военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин.