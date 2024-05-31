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Политика 31 мая 2024 09:41

NYT: США проинструктируют Украину, как применять их оружие для ударов по России

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Соединенные Штаты планируют разработать инструкцию для Украины по использованию американского оружия для атак вглубь России. Об этом со ссылкой на источники заявляет The New York Times.

В издании уточнили, что инструкции будут касаться объектов, по которым, по мнению Вашингтона, может ударять Киев.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Москва пристально следит за заявлениями Запада о разрешении использования поставляемого Украине оружия для ударов по РФ. По его мнению, ситуация вновь отсылает Россию к необходимости создания санитарной зоны на границе с Украиной.

#США #Украина
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