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NYT: США проинструктируют Украину, как применять их оружие для ударов по России
Соединенные Штаты планируют разработать инструкцию для Украины по использованию американского оружия для атак вглубь России. Об этом со ссылкой на источники заявляет The New York Times.
В издании уточнили, что инструкции будут касаться объектов, по которым, по мнению Вашингтона, может ударять Киев.
Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Москва пристально следит за заявлениями Запада о разрешении использования поставляемого Украине оружия для ударов по РФ. По его мнению, ситуация вновь отсылает Россию к необходимости создания санитарной зоны на границе с Украиной.
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