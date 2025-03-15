NYT: США планируют сильно ужесточить правила въезда для россиян

Администрация Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа изучает возможность ужесточить правила въезда в страну для граждан 43 стран, в том числе России. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

Государственный департамент несколько недель назад подготовил три списка государств: «красный», «оранжевый» и «желтый». При этом, по словам разговаривавших с изданием чиновников, в них могут быть внесены изменения.

Для граждан стран, попавших в «красный» перечень, въезд в США будет категорически запрещен. Речь идет об 11 государствах: Афганистане, Бутане, Венесуэле, Иране, Кубе, КНДР, Ливии, Сомали, Судане, Сирии и Йемене.

Россия и Беларусь включены в «оранжевый» список из десяти стран. В него также включены Гаити, Лаос, Мьянма, Пакистан, Сьерра-Леоне, Туркменистан, Эритрея и Южный Судан. Для граждан этих государств выдачу виз планируют ограничить.

«<...> въезд может быть разрешен состоятельным деловым путешественникам, но не лицам, путешествующим по иммиграционным или туристическим визам», – конкретизирует соответствующие планы NYT.

Самым обширным является «желтый» перечень. Попавшим в него 22 государствам предполагается дать 60 дней на устранение факторов, вызывающих «беспокойство» властей США. Если этого не произойдет, они могут оказаться либо в «красном», либо в «оранжевом» списке.

К этой временной категории отнесены Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Буркина-Фасо, Вануату, Гамбия, Доминиканская Республика, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Конго, Либерия, Мавритания, Малави, Мали, Сан-Томе и Принсипи, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Чад и Экваториальная Гвинея.

К моментам, вызывающим беспокойство США, относятся отказ предоставить американской стороне данные о въезжающих, неадекватные меры безопасности при выдаче паспортов и продажа гражданства жителям стран, на которые распространяется запрет на въезд.

«<...> неясно, будут ли люди с действующими визами освобождены от запрета [на въезд], или их визы будут аннулированы. Также неясно, собирается ли администрация освободить от запрета существующих держателей грин-карт, которые уже одобрены для законного постоянного проживания», – уточняет издание.