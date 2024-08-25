NYT: США и Британия передавали Киеву спутниковые снимки Курской области

Соединенные Штаты Америки и Великобритания предоставили киевскому режиму снимки со спутников и другую информацию о Курской области после вторжения украинских боевиков, чтобы отследить переброску российских подкреплений. Об этом написали авторы статьи в The New York Times, ссылаясь на источники.

«Спустя считанные дни после наступления США и Велибритания предоставили Украине спутниковые изображения и другую информацию о Курской области <…>, чтобы дать возможность командному составу лучше отслеживать переброску российских подкреплений, которые могли атаковать украинские войска, или отрезать им путь вероятного отхода на Украину», – приводит цитату из статьи РИА Новости.

Утром 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, докладывал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. 24 августа Минобороны России сообщало, что за время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 5,5 тыс. человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО. В российском регионе в настоящее время действуют режимы чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции (КТО).