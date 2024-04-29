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Политика 29 апреля 2024 20:50

NYT сообщила о значительных успехах России на фронтах

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Россия достигла серьезных успехов в ДНР. За последнюю неделю положение ВСУ значительно обострилось, сообщает New York Times.

По данным издания, российские военные заняли или вошли в «около полудюжины деревень» на восточном фронте.

«Это свидетельствует об ухудшении ситуации в регионе для уступающих по численности и вооружению украинских войск, ожидающих долгожданной американской военной помощи», — отмечается в сообщении.

Еще один фактор, ухудшающий ситуацию для украинских военных, — прорыв севернее оборонительной линии. Это стало возможным благодаря бреши в позициях ВСУ и позволило российским бойцам продвинуться в районе Очеретино.

#Украина #спецоперация
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