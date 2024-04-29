NYT сообщила о значительных успехах России на фронтах

Россия достигла серьезных успехов в ДНР. За последнюю неделю положение ВСУ значительно обострилось, сообщает New York Times.

По данным издания, российские военные заняли или вошли в «около полудюжины деревень» на восточном фронте.

«Это свидетельствует об ухудшении ситуации в регионе для уступающих по численности и вооружению украинских войск, ожидающих долгожданной американской военной помощи», — отмечается в сообщении.

Еще один фактор, ухудшающий ситуацию для украинских военных, — прорыв севернее оборонительной линии. Это стало возможным благодаря бреши в позициях ВСУ и позволило российским бойцам продвинуться в районе Очеретино.