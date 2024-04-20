NYT: Россия, вложив «ничтожные» инвестиции, уничтожила пять танков Abrams

За последние два месяца российские военнослужащие уничтожили пять танков Abrams в зоне СВО. Такими данными, ссылаясь на источники, поделилась The New York Times.

Кроме того, в этом году еще три машины получили «незначительные повреждения».

«Символы американской военной мощи» уничтожаются при помощи беспилотников. Помимо Abrams, ВС России выводят из строя и немецкие Leopard — в зоне СВО выбыло порядка 30 таких машин.

По данным издания, инвестиции в уничтожение танков со стороны России «ничтожны», так как стоимость одного БПЛА составляет порядка 500 долларов, а одного танка Abrams — 10 млн.