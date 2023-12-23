NYT: Россия перехватила инициативу на большей части поля боя

В ходе вооруженного противостояния с Украиной Россия перехватила инициативу на большей части поля боя. Об этом свидетельствуют наступательные действия российских войск под Авдеевкой, а также под Купянском, Бахмутом (Артемовском) и Марьинкой, пишет газета The New York Times.

«Захват Авдеевки стал бы стратегическим успехом для России — город является стержнем украинской обороны в регионе — и нанес бы удар по моральному духу украинцев», — замечает издание.

Успехи Вооруженных сил РФ побудили руководство Украины допустить возможность мобилизации до 500 тыс. человек в наступающем 2024 году. Так, начальник Главного управления разведки украинского Минобороны генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил на этой неделе, что не видит альтернативы масштабной мобилизации для восполнения потерь ВСУ.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский рассказал на пресс-конференции, что военное командование попросило его призвать от 450 тыс. до 500 тыс. солдат. «Это серьезная цифра», — констатировал он, уточнив, что соответствующее решение еще не принято.

При этом Москва добивается прогресса на поле боя в критический момент для Киева, когда украинская сторона испытывает трудности с получением помощи от Соединенных Штатов и Европейского Союза.

Так, республиканцы и демократы в Конгрессе США не смогли договориться о выделении дополнительных средств на поддержку союзников, в том числе 61,4 млрд долларов — для оказания помощи Украине, и ушли на рождественские каникулы. В свою очередь выделение 50 млрд евро помощи от ЕС заблокировал Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«В настоящее время ситуация на линии фронта сложная и постепенно ухудшается. Без американских боеприпасов мы начинаем терять территорию, с трудом завоеванную этим летом», — признал заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Ранее NYT рассказала, что Пентагон посоветовал властям Украины в 2024 году придерживаться стратегии «удерживай и производи». Речь идет об удержании территории, которая сейчас находится под контролем Киева, и увеличении собственного производства оружия.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения заявленных целей.