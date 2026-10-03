NYT: Россия и США обсуждают многомиллиардную сделку по нефти

Россия и США ведут переговоры о возможности заключения крупной сделки по нефти. Об этом утверждает газета The New York Times.

По данным издания, переговоры администрации Трампа с Россией о прекращении войны на Украине расширились и теперь включают многомиллиардную сделку по нефти, говорится в статье.

По словам собеседников газеты, речь идет о возможной продаже российских энергетических активов. Среди предметов обсуждения, которое длится уже несколько месяцев, – расположенные по всему миру нефтяные месторождения, нефтеперерабатывающие заводы и автозаправочные станции, принадлежащие компании «Лукойл».

Как заявил один из источников, американская сторона рассматривает сделку как способ наладить отношения с Москвой и снизить мировые цены на энергоносители.