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Экономика 3 октября 2026 17:21

NYT: Россия и США обсуждают многомиллиардную сделку по нефти

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Россия и США ведут переговоры о возможности заключения крупной сделки по нефти. Об этом утверждает газета The New York Times.

По данным издания, переговоры администрации Трампа с Россией о прекращении войны на Украине расширились и теперь включают многомиллиардную сделку по нефти, говорится в статье.

По словам собеседников газеты, речь идет о возможной продаже российских энергетических активов. Среди предметов обсуждения, которое длится уже несколько месяцев, – расположенные по всему миру нефтяные месторождения, нефтеперерабатывающие заводы и автозаправочные станции, принадлежащие компании «Лукойл».

Как заявил один из источников, американская сторона рассматривает сделку как способ наладить отношения с Москвой и снизить мировые цены на энергоносители.

#Россия и США #нефть #лукойл
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