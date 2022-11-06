NYT: При полном отключении света в Киеве планируют эвакуировать 3 млн жителей

В Киеве начали подготовку к «тотальной эвакуации» горожан. Об этом пишет New York Times, передает РИА Новости.

«Официальные лица в столице Украины говорят, что они начали планировать некогда немыслимую возможность: полное отключение электроэнергии, которое потребует эвакуации примерно трех миллионов жителей города», — говорится в статье.

Национальная энергетическая компания Украины, пытаясь предотвратить полный сбой в электросети, заявила, что продолжит вводить веерные отключения электроэнергии в 7 регионах.

«Мы можем потерять всю нашу систему электроснабжения», — заявил Директор департамента муниципальной безопасности администрации Киева Роман Ткачук.

Удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины ВС РФ начали наносить с 10 октября, после теракта на Крымском мосту, за который, по словам Президента России Владимира Путина, несут ответственность украинские спецслужбы.