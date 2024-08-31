Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
NYT: Переданный Киеву F-16 мог быть сбит комплексом Patriot
Истребитель F-16, переданный западными партнерами киевскому режиму, мог быть сбит ракетой комплекса ЗРК Patriot самими ВСУ. Об этом пишет The New York Times.
«Западный чиновник, находящийся в курсе деталей предварительного расследования крушения, заявил, что существуют „признаки“ того, что самолет мог быть сбит дружественным огнем ракетной батареи „Патриот“, хотя механическая неисправность и ошибка пилота не исключаются», — говорится в статье.
Ранее Генштаб ВСУ подтвердил, что был потерян один F-16, но подробностей произошедшего не приводил, в том числе не было сказано, где именно был уничтожен самолет.
The Wall Street Journal ранее писал, что представитель американских властей подтвердил потерю ВСУ первого из переданных им американских истребителей. По его словам, самолет не сбивали — крушение произошло из-за ошибки пилота.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»