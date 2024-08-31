NYT: Переданный Киеву F-16 мог быть сбит комплексом Patriot

Истребитель F-16, переданный западными партнерами киевскому режиму, мог быть сбит ракетой комплекса ЗРК Patriot самими ВСУ. Об этом пишет The New York Times.

«Западный чиновник, находящийся в курсе деталей предварительного расследования крушения, заявил, что существуют „признаки“ того, что самолет мог быть сбит дружественным огнем ракетной батареи „Патриот“, хотя механическая неисправность и ошибка пилота не исключаются», — говорится в статье.

Ранее Генштаб ВСУ подтвердил, что был потерян один F-16, но подробностей произошедшего не приводил, в том числе не было сказано, где именно был уничтожен самолет.

The Wall Street Journal ранее писал, что представитель американских властей подтвердил потерю ВСУ первого из переданных им американских истребителей. По его словам, самолет не сбивали — крушение произошло из-за ошибки пилота.