news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 31 августа 2024 09:05

NYT: Переданный Киеву F-16 мог быть сбит комплексом Patriot

Скопировать ссылку

Истребитель F-16, переданный западными партнерами киевскому режиму, мог быть сбит ракетой комплекса ЗРК Patriot самими ВСУ. Об этом пишет The New York Times.

«Западный чиновник, находящийся в курсе деталей предварительного расследования крушения, заявил, что существуют „признаки“ того, что самолет мог быть сбит дружественным огнем ракетной батареи „Патриот“, хотя механическая неисправность и ошибка пилота не исключаются», — говорится в статье.

Ранее Генштаб ВСУ подтвердил, что был потерян один F-16, но подробностей произошедшего не приводил, в том числе не было сказано, где именно был уничтожен самолет.

The Wall Street Journal ранее писал, что представитель американских властей подтвердил потерю ВСУ первого из переданных им американских истребителей. По его словам, самолет не сбивали — крушение произошло из-за ошибки пилота.

читайте также
Пентагон отказался комментировать информацию о потере Киевом первого F-16
Российский летчик рассказал, какой «сюрприз» подготовлен для F-16 на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100