NYT опубликовала проект соглашения РФ и Украины 2022 года

Американская газета The New York Times утверждает, что в ее распоряжении оказался оригинальный текст соглашения о нейтралитете Украины и гарантиях безопасности, которое обсуждали в 2022 году российские и украинские представители. Об этом передает ТАСС.

Проект документа, который опубликовало американское издание, называется «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». В нем 18 статей и шесть приложений, последнее из которых не приводится.

Авторы статьи уточняют, что обнародованный материал не является оригиналом — текст был «перепечатан, чтобы скрыть идентифицирующие признаки».

После начала спецоперации Киев и Москва провели несколько раундов переговоров, в том числе в Стамбуле. Помощник Президента РФ Владимир Мединский, глава российских переговорщик, заявлял, что стороны достигли прогресса. Но в мае переговоры были приостановлены.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Украина парафировала соглашение с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, однако после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила его «на свалку истории».