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NYT объяснила, почему США не борются с «теневым флотом» России
Белый дом опасается вводить санкции против танкеров, на которых Россия якобы перевозит нефть в обход ограничений. Причину этого раскрыла газета The New York Times.
Как отмечают источники издания, беспокойство у американских чиновников вызывает возможный рост цен на нефть и бензин. Это, уверены они, «может повредить предвыборной кампании Байдена».
С инициативой ввести санкции выступает Министерство финансов. По его данным, риски для нефтяного рынка будут минимальными. Тем не менее в принятии решения по-прежнему наблюдаются задержки, даже несмотря на подробный анализ, подготовленный Минфином.
Источники NYT сообщают, что предложение рассматривается, однако не будет принято в ближайшее время.
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